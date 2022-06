French Open in Paris : Djokovic verliert alles, was es zu verlieren gibt

Als der längste Tennistag von Roland Garros vorüber war, als die Spieler ausgelaugt waren und auch viele Zuschauer kaum noch konnten, stand plötzlich diese Frage im Raum: Und was jetzt? Was soll jetzt noch kommen nach diesem Marathontag, der am Dienstag um zwölf Uhr mittags begann und Mittwochnacht um viertel nach eins endete, und nach dieser unvergleichlichen Dramaturgie von vier Viertelfinalspielen.

Nach zwei Damen-Matches als – bei allem Respekt – eine Art Vorprogramm schoss die Erregungskurve mit einem hochintensiven Schlagabtausch zweier Spitzenkräfte steil nach oben, ehe alles mit dem ewig prickelnden Duell zweier Großmeister endete. Ein Dreizehnstundentag wie aus dem Drehbuch, mit intensiven Spannungsbögen und irrwitzigen Wendungen in den letzten beiden Matches.

„Es war einer dieser unvergesslichen Abende“, sagte Rafael Nadal, nachdem er zu später Stunde in Paris seinen Rivalen Novak Djokovic nach vier Sätzen und mehr als vier Stunden Spielzeit niedergerungen hatte. „Aber am nächsten Morgen fange ich an, mich aufs Halbfinale vorzubereiten“ So schön es auch war – der Turniersieg ist noch weit. Also wieder ran an die Arbeit vor dem Zweikampf am Freitag gegen Alexander Zverev.

Dass der Hamburger in der Champions League des Tennis mehr als nur mitspielen kann, zeigte er bei seinem hochklassigen Viertelfinalsieg über Carlos Alcaraz. Wie sich der Weltranglistendritte der Wucht des spanischen Jungstars erwehrte, wie er in kniffligen Situationen die Ruhe bewahrte, sich weder von den sagenhaften 43 Stoppbällen des Spaniers beeindrucken ließ noch von eigenen Aufschlagverlusten und selbst unter höchstem Druck weiter aggressiv spielte – eine solche Mischung von Rasse und Klasse lässt auf einen heißen Kampf gegen den dreizehnmaligen Paris-Sieger Nadal hoffen.

Dessen junger Landsmann Alcaraz und mutmaßlich kommender Tennis-Superstar akzeptierte seine Viersatzniederlage gegen Zverev als Lektion, dass ein Match in einem Grand-Slam-Turnier weitaus mehr verlangt als der Alltag auf der ATP-Tour. „Ich verlasse dieses Turnier erhobenen Hauptes“, sagte Alcaraz, der erst sieben Großturniere auf dem jungen Buckel hat. Dass der Neunzehnjährige das Rüstzeug körperlich und mental mitbringt, viel mehr als ein Viertelfinale zu erreichen, hat er längst mehr als angedeutet.

Dagegen verließ Novak Djokovic, der große Gescheiterte dieses langen Tennistages und des ganzen Turniers, Paris ziemlich geknickt. Er wusste, dass er alles verloren hatte, was es zu verlieren gibt: seine Serie von zuvor neun Matches ohne Niederlage und 22 Satzgewinnen war jäh zu Ende gegangen, seinen Titel als Roland-Garros-Champion wird er nach dem Finale am kommenden Sonntag los sein, spätestens acht Tage später auch noch seine Führung in der Weltrangliste. Ungewiss ist nur, wer ihm als Branchenführer folgt: Gewinnt Zverev die French Open, ist er an der Reihe; gewinnt er sie nicht, rückt der Russe Daniil Medwedew, der im März schon einmal drei Wochen die Nummer eins war, wieder nach vorne.

Für Djokovic fällt die Halbzeitbilanz nach zwei der vier Grand-Slam-Turniere damit äußerst ernüchternd aus. Zu Jahresbeginn hatte er seinen Titel bei den Australian Open nicht verteidigen dürfen, weil er als Impfverweigerer als öffentliches Gesundheitsrisiko und Ärgernis galt und des Landes verwiesen wurde. Auch in Paris gehen ihm als gestürzten Titelverteidiger viele der 2021 gewonnenen Weltranglistenpunkte flöten. Und besser wird’s auch in Wimbledon nicht: Die Profiorganisation ATP vergibt dort keine Punkte, weil sich der Londoner All England Club als Veranstalter weigert, Russen und Belarussen in Kriegszeiten mitspielen zu lassen.

Der Serbe hält die ATP-Entscheidung für falsch, sie wird ihn aber nicht davon abhalten, trotzdem auf dem Londoner Rasen zu spielen. „Ich schaue auf Wimbledon nicht durch die Brille von Punkten oder Preisgeld.“ Wichtiger ist Djokovic, seinen brennenden Ehrgeiz dadurch zu stillen, dass er möglichst seinen 21. Grand-Slam-Titel gewinnt und zu Nadal aufschließt. Oder, sollte der Spanier Nadal zum 14. Mal in Paris triumphieren, ihn nicht noch weiter davonziehen lassen muss.

Bis dahin gibt es nicht allzu viel, aus dem der 35 Jahre alte Serbe Selbstvertrauen schöpfen könnte. Die Saison lief mau, seinen einzigen Titel holte er jüngst beim Masters-Turnier in Rom. Auch im Pariser Viertelfinale zeigte er sich vom Start weg angreifbar und verletzlich. 2:6, 0:3 lag er schon zurück, ehe er sich wie gewohnt gegen alle Widrigkeiten stemmte. Und hatte er in den Runden zuvor souverän serviert, so verlor er gegen den Spanier sieben seiner 17 Aufschlagspiele.

„In so einem Match geht man durch viel Höhen und Tiefen, spielerisch und mental“, sagte der Serbe, nachdem er sich im 59. Duell der beiden zum 29. Mal hatte geschlagen geben müssen. In den entscheidenden Momenten sei Nadal besser gewesen: „Er hat gezeigt, warum er ein großer Champion ist.“ Novak Djokovic dagegen droht in eine Doppel-Rolle als Herausforderer zu wachsen: als Jäger der neuen Nummer eins sowie des Grand-Slam-Rekordchampions aus Spanien.