Politik bei den French Open : Aryna Sabalenka und das hässliche Wort Hass

Die Belarussin Aryna Sabalenka setzt bei den French Open ein hässliches Wort über ihre ukrainische Gegnerin in die Welt. Mit Blick auf die russischen Angriffe herrscht in Paris ein immer kälterer Krieg.

Die Turnierveranstalter von Roland Garros haben Aryna Sabalenka eine besondere Ehre erwiesen. Sie haben die Belarussin am Sonntagabend ins Rampenlicht geschickt, mit der Amerikanerin Sloane Stephens durfte Sabalenka zur ersten Night Session dieser French Open mit weiblicher Beteiligung antreten.

Das Match war mäßig, die Weltranglistenzweite wirkte oft fahrig, gewann dennoch 7:6, 6:4. Danach kam der Alt-Champion Mats Wilander auf den Court Philippe Chatrier und huldigte Sabalenka. Sie sei ein Superstar, wegen ihres Lächeln und ihrer Verrücktheit: „Danke, dass du so bist, wie du bist.“ Alter Schwede, so was Schönes hat die Belarussin schon lange nicht mehr gehört.