Genuss oder Genugtuung, das war die Frage in den letzten Momenten der French Open. Nach dem Matchball lag Novak Djokovic rücklings und mit ausgestreckten Armen auf dem Sandplatz und ließ den Applaus Tausender Zuschauer auf sich wirken. Vor der Siegerehrung, als der Stadionsprecher Djokovics Erfolge aufzählte, saß er auf seiner Bank, legte den Kopf in den Nacken, schloss die Augen und lächelte. Und als die serbische Hymne gespielt wurde, lauschte er andächtig, mit dem „Coupe des Mousquetaires“ in der Hand und einer Sportjacke am Leib, in der schon eine „23“ in den Farben seines Heimatlandes gestickt war.

Thomas Klemm Sportredakteur. Folgen Ich folge

Es war also geschafft am frühen Sonntagabend, Novak Djokovic hatte seinen 23. Titel bei einem der vier wichtigsten Tennisturniere der Welt gewonnen und darf sich nun Grand-Slam-Rekordchampion nennen. Zugleich ist er an die Spitze der Weltrangliste zurückgekehrt, steht nun in seiner 388. Woche an Nummer eins, auch das eine Bestmarke. Und, Herr Djokovic, wie fühlt man sich jetzt so im Rundumerfolg?