Rückzug von French Open : Respekt für Naomi Osaka!

Das Eingestehen der eigenen Verletzlichkeit ist im Sport noch immer ein heikles Thema. Zumal in einer Sportart, die so sehr vom direkten Duell Mann gegen Mann beziehungsweise Frau gegen Frau geprägt ist, wie das Tennis. Ein Zeichen der Schwäche ist hier stets auch ein möglicher Angriffspunkt für Gegner oder Gegnerin. Schließlich ist Tennis ein Spiel, das – je nachdem, wen man fragt – zu 60, 80 oder sogar 90 Prozent im Kopf entschieden wird. Mentale Stabilität ist ein entscheidendes Erfolgskriterium.

Es ist also keine Selbstverständlichkeit, dass Naomi Osaka, als sie am späten Montagabend ihren Rückzug von den French Open bekanntgab, auch einen tiefen Einblick in ihre Psyche gab. Seit 2018 leide sie unter regelmäßigen Phasen der Depression, schrieb die Japanerin in einem längeren Beitrag in den sozialen Netzwerken. Sie legte dar, was passieren kann, wenn ein eigentlich schüchternes Mädchen plötzlich zum globalen Aushängeschild ihres Sports wird. Osaka lieferte damit die Erklärung nach für ihr Verhalten der vergangenen Tage.

Zwei Tage vor Turnierstart hatte sie einen Medienboykott angekündigt und Journalisten sowie den Veranstaltern der Grand-Slam-Turniere schwere Vorwürfe gemacht, weil sie die mentale Gesundheit der Sportler nicht ausreichend beachten würden. Die Pressekonferenz nach ihrem Erstrundenmatch schwänzte sie und erhielt dafür eine Geldstrafe. Dazu wurden ihr in scharfem Tonfall und von allen vier Grand-Slam-Turnieren gemeinsam schärfere Sanktionen bis hin zum Ausschluss vom Turnier angedroht.

Naomi Osaka beweist Größe

Mit ihrem Statement hat Osaka diesen für beide Seiten sehr bedrohlichen Konflikt nun auf einen Schlag spürbar entschärft. Das zeigte schon die versöhnliche Reaktion der französischen Ausrichter unmittelbar danach. Entscheidend war, dass Osaka auch eigene Fehler eingestand. Sie entschuldigte sich unter anderem bei den Journalisten, von denen sich manche zu Unrecht als Bösewichte dargestellt fühlten. Sie entschuldigte sich bei ihren Tennis-Kolleginnen und -kollegen, die überwiegend mit Unverständnis auf den von Osaka entfachten Wirbel reagiert hatten. Und sie zeigte sich kompromissbereit, um mit den Grand-Slam-Veranstaltern für die Zukunft eine Lösung zu finden.

Osaka bewies Größe. Und hat es trotzdem geschafft, das ihr wichtige Thema nachhaltig auf die Agenda zu bringen. Ihr Handeln von Paris, ihre Offenheit werden nachwirken. Sie hat bei ihrer Aktion zunächst zwar zu scharfe Waffen gewählt, diesen Fehler jedoch rechtzeitig korrigiert. Nun ist das Feld bereitet, um das Thema konstruktiv aufzuarbeiten.

Für den Tennissport bleibt dennoch ein Schock. Noch immer tut er sich schwer, auch bei den Frauen abgesehen von der bald 40-jährigen Serena Williams große Stars hervorzubringen. Persönlichkeiten, die über ihren Sport hinaus wirken. Mit Haltung, Mut und Klasse. Osaka ist so ein Star. Dass sie sich, wie sie ankündigte, auf unbestimmte Zeit aus der Öffentlichkeit zurückzieht, ist ein herber Verlust. Gleichzeitig hat sie ihren besonderen Status auch in diesem Moment wieder untermauert: Osaka ist ein Vorbild. Auch in ihrem Umgang mit den eigenen Schwächen.