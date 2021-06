Psychische Probleme bei Profis : Der unsichtbare Schmerz der Sportler

Naomi Osaka spricht in der Regel sehr leise. Wenn die Japanerin ein Interview gibt, wirkt sie keineswegs wie der größte globale Star, den das Frauentennis derzeit neben Serena Williams zu bieten hat. Sanft klingt sie, etwas verhuscht schweift ihr Blick umher. Sie kichert viel. Mit der selbstbewussten jungen Athletin, die so eindrucksvoll für ihre Überzeugungen eintritt, für den Kampf gegen Rassismus und Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten etwa, scheint sie in diesen Momenten nur noch am Rande zu tun zu haben.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

Pirmin Clossé Sportredakteur. Folgen Ich folge

Wenn Osaka ein Interview gibt, ist das allerdings meistens ziemlich lustig. Auch deshalb ist die 23-Jährige so populär. Das Video, wie sie sich nach ihrem ersten Turniersieg auf der Profitour einst mit viel Selbstironie durch ihre Sieger-Ansprache stammelte und sich selbst letztlich die „schlechteste Dankesrede aller Zeiten“ attestierte, ist im Internet noch nach Jahren ein Hit. Neben ihrem sportlichen Können fasziniert Osaka auch mit ihrem feinen Humor. Sie beherrscht die Klaviatur der sozialen Medien, ist ein Sportstar moderner Prägung.

Doch im Laufe der vergangenen Woche hat Osaka etwas offenbart, das ihr öffentliches Erscheinungsbild in ein anderes Licht rückt. Sie berichtete, dass sie seit ihrem ersten Grand-Slam-Turnier-Erfolg bei den US Open 2018 mit wiederkehrenden „Phasen der Depression“ zu kämpfen habe. Zudem spricht sie von einer „sozialen Phobie“, die sie hemmt, vor allem beim öffentlichen Reden und bei Pressekonferenzen mit vielen Journalisten. Osakas liebenswürdige Verschrobenheit erscheint vor diesem Hintergrund nun zusätzlich wie ein Ausdruck ihrer Überforderung. Eine Athletin, die durch das System, in dem sie sich bewegt, zu Dingen gezwungen wird, die Ängste in ihr schüren.

Erst gab es Unverständnis

Bei den derzeit in Paris ausgetragenen French Open hat Osaka sich gegen ebendieses System aufgelehnt – und damit einen Wirbel entfacht. Vor Turnierstart kündigte sie einen Medienboykott an, weil sie das Thema „mentale Gesundheit“ der Athleten nicht genügend gewürdigt sah. Sie schwänzte ihre erste Pressekonferenz und erhielt dafür eine Geldstrafe. Sogar mit dem Ausschluss vom Turnier drohte man ihr. Von ihren Profikolleginnen und -kollegen erntete sie anfangs vorwiegend Unverständnis, unter anderem weil sie Medienvertreter und Turnierveranstalter derart scharf attackiert hatte. Dann zog sie sich freiwillig vom Turnier zurück und machte ihre psychischen Probleme öffentlich. Die Deutung der Geschehnisse änderte sich grundlegend.

Osaka legt nun eine Wettkampfpause ein. Was bleibt, ist das Thema. Sie hat es auf die Agenda gehoben. Die Turnierveranstalter gaben bekannt, für die Zukunft an „sinnvollen Lösungen“ zu arbeiten, um trotz aller Zwänge der Medienarbeit besser auf die mentale Gesundheit der Sportler achten zu können. Auch Osaka will daran mitwirken, sobald sie auf die Profitour zurückgekehrt ist. Noch immer scheint es besonders im Sport tabuisiert, offen über psychische Probleme und Erkrankungen wie Depressionen zu sprechen. In einem Umfeld, das permanente Höchstleistung verlangt, fällt es den Athletinnen und Athleten offenbar noch schwerer als anderswo, Schwächen einzugestehen.

Die Wissenschaft kennt dieses Phänomen aus vielen Bereichen. „Es gibt andere leistungsorientierte Umwelten, in denen wir ähnliche Tabus haben“, sagt Professor Markus Raab, Leiter der Abteilung Leistungspsychologie an der Deutschen Sporthochschule Köln. Das Arbeitsfeld der klassischen Musik, Teile der Wirtschaft wie etwa bestimmte Unternehmensberatungen gehörten dazu. „Egal, ob Sie jetzt mit einem Top-Manager reden, einem Top-Journalisten oder einem Top-Leistungssportler“, sagt Raab, „sobald die Umwelt der Stressauslöser ist, haben wir dort sehr hohe Werte.“