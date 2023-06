Der spanische Tennisstar Rafael Nadal fällt nach seiner Hüft-Operation voraussichtlich rund fünf Monate aus. Das teilte er an seinem 37. Geburtstag am Samstag via Twitter mit.

Der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger hatte sich am Freitag in Barcelona rund zwei Wochen nach seiner Absage für die French Open am verletzten linken Hüftbeuger operieren lassen. Der Eingriff sei gut verlaufen, es sei auch noch eine Verletzung an der Gelenklippe behoben worden, teilte er weiter mit.

Er werde sofort mit der Reha beginnen, der normale Genesungsprozess betrage fünf Monate, „wenn alles gut geht“, schrieb er und bedankte sich für alle guten Wünsche. „Heute zusätzlich an meinem Geburtstag. Nicht an dem gewünschten und erträumten Ort, aber dennoch DANKE.“

Seit dem Zweitrunden-Aus bei den Australian Open zu Jahresbeginn hat Nadal kein Match mehr bestritten. Zuletzt hatte er für den Sandplatzklassiker in Paris abgesagt und eine längere Auszeit angekündigt.

Er will im kommenden Jahr seine Karriere beenden und dabei noch einmal die Turniere bestreiten, die ihm am meisten bedeuten.

Mit der prognostizierten Ausfallzeit wäre eine Teilnahme an den Australian Open, die er zweimal gewonnen hat, im Januar 2024 nicht ausgeschlossen.