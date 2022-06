Tennis in Roland Garros : Swiatek krönt ihre Siegesserie mit French-Open-Titel

Das Schlussbild, das die Tennisfans dieser Welt ebenso erwartet haben wie die Fotografen im Court Philippe-Chatrier, haben auch alle bekommen: Iga Swiatek, wie sie auf dem Platz auf der provisorisch errichteten Rampe auf dem Platz steht, lächelt und den Coupe Suzanne Lenglen etwas ungeübt küsst. So ein Fotomotiv hätte jeder zwar auch aus dem Archiv oder dem Gedächtnis kramen können, hatte die Polin doch bereits vor zwei Jahren in Paris das wichtigste Sandplatzturnier gewonnen.

Doch 2020 freute sich Swiatek als 19 Jahre alte Überraschungssiegerin, die selbst nicht glauben konnte, was sie vollbracht hatte. Am Samstag ließ sie nach dem verwandelten Matchball erst auf die Knie fallen, dann lächelte sie nach dem 6:1 und 6:3 im Finale gegen die Amerikanerin Coca Gauff genießerisch wie ein Champion, der den Job zur vollsten Zufriedenheit erledigt hatte.

„Der Druck war hoch“, sagte Swiatek, deren Siegerrede unter geschlossenem Dach von einem Gewitter gestört wurde. Sie dachte dabei auch an die Menschen in der Ukraine. „Haltet durch, der Krieg ist immer noch da“, sagte sie. Die Zuschauer applaudierten danach lange stehend. Swiatek hatte während des Turniers über mit einer kleinen Ukraine-Flagge an ihrer Schiebermütze gespielt.

Was Altstar Gary Lineker einst über den Fußball und die deutsche Nationalmannschaft behauptete, gilt in ähnlicher Weise fürs Damentennis: Roland Garros ist, wenn 128 Frauen einer gelben Filzkugel hinterherrennen und am Ende gewinnt Iga Swiatek. Als die polnische Nationalhymne gespielt wurde, wurden der Weltranglistenerste gleichwohl die Augen feucht. „Sie hat den Erfolg absolut verdient“, sagte Coco Gauff: „Hoffentlich treffen wir uns in anderen Endspielen wieder.“

Die 18 Jahre alte Gauff wehrte sich in ihrem ersten großen Finale nach Leibeskräften, nachdem sie ihre anfängliche Nervosität überwunden hatte. Gleich im ersten Spiel leistete sich die Amerikanerin vier Fehler, darunter einen Doppelfehler, und verlor ihr Service zum 0:1. Die Richtung schien früh vorgegeben, und tatsächlich hatte Swiatek selbst dann meistens das bessere Ende für sich, als die Ballwechsel länger und etwas umkämpfter wurden.

Meistens gelangen ihr Punktgewinne mit der wuchtigen Vorhand, mal die Linie entlang geschlagen, mal quer über den Platz, immer wieder aber auch mit der Rückhand. Nach 32 Minuten war der erste Durchgang vorüber, für Gauff war es zugleich der erste Satzverlust der zwei Turnierwochen von Paris.

Im zweiten Durchgang konnte man der Amerikanerin anmerken, dass sie nun eher bereit war für ein großes Finale. Ihre Schläge wurden sicherer, ihr Spiel etwas variabler, und weil sich Swiatek den einen oder anderen Fehler leistete, stand es plötzlich 2:0 für Gauff. Wie sich aber schnell herausstellte, war es nicht mehr als ein Zwischenhoch über Paris.

Wie seit Monaten, so wollte Swiatek auch am Pfingstsamstag einfach nicht nachlassen und platzierte gnadenlos ihre Gewinnschläge. Nach 68 Minuten Spielzeit verwandelte sie sogleich ihren ersten Matchball. Für die 15.000 Zuschauer war es ein kurzes Vergnügen. Immerhin blieb dadurch viel Zeit, um auf der Anlage von Roland Garros eine Portion Pommes für sieben Euro zu verspeisen oder ein Gläschen Wein für 16 Euro zu süffeln.

Mit Schampus auf sich selbst anstoßen konnte Iga Swiatek – und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Die Weltranglistenerste bestätigte mit dem 42. Erfolg im 45. Match dieser Saison und dem sechsten Turniersieg nacheinander nicht nur ihre Vormacht im Damentennis, sondern hat auch die längste Siegesserie seit der Jahrtausendwende eingestellt. Durch ihren 35. Matchgewinn nacheinander ist sie mit der Amerikanerin Venus Williams, die anno 2000 derart erfolgreich war, gleichgezogen.

Noch längere Erfolgssträhnen können nur acht der Allergrößten ihrer Sportart vorweisen, darunter Steffi Graf, Martina Navratilova und Serena Williams. Aber am vergangenen Dienstag erst 21 geworden hat Swiatek wohl noch einen Gutteil ihrer Karriere vor sich. Als Nächstes muss sie sich in der Rasensaison mit dem Höhepunkt in Wimbledon beweisen.

Coco Gauff kann sich auch damit trösten, voraussichtlich noch viele Chancen auf große Titelgewinne zu bekommen. In Paris war sie die jüngste Grand-Slam-Finalteilnehmerin seit Maria Scharapowa 2004. Die Russin gewann damals nicht nur dort, sondern ließ auch Triumphe in Melbourne, New York und Paris folgen. Vielleicht kann sich Gauff sogar schon an diesem Sonntag Roland-Garros-Siegerin nennen. Mit ihrer Landsmännin Jessica Pegula steht sie im Endspiel des Doppelwettbewerbs, wo sie auf die Französinnen Kristina Mladenovic und Caroline Garcia treffen.