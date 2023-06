Iga Swiatek spricht über viele Dinge gerne: über die Bücher, die sie unermüdlich liest, über die Pop-Alben von Taylor Swift, die sie in ihrer Freizeit hört, über die Ukraine, die von Russland gefälligst in Frieden gelassen werden soll. Am liebsten spricht sie aber über ihre Arbeit, das Tennisspiel, und ihren verehrten Vorarbeiter Rafael Nadal. „Was er geleistet hat, ist einfach unglaublich, er hat so viele Jahre so gut gespielt.“ Und er habe unfassbar viel gewonnen, vor allem auf der Anlage von Roland Garros, wo er als vierzehnmaliger Turniersieger tiefe Spuren auf den Sandplätzen hinterlassen hat.

So etwas sei ihr wohl unmöglich. Das wird stimmen. Richtig ist aber auch, dass Swiatek schnurstracks in die gleiche Richtung marschiert wie Nadal und gleichfalls sichtbare Fußabdrücke in Paris hinterlässt.