Halbfinals der French Open : Bestes Popcorn-Tennis in Paris

Ja, ist denn schon Weihnachten? Ein bisschen schon auf der Anlage von Roland Garros. Auf dem zentralen „Platz der Musketiere“, wo sandplatzrote Liegestühle für die Tennisfans bereitstehen, dudelt ständig der Refrain aus dem Weihnachtslied „It’s the Most Wonderful Time of the Year“, in der klassischen Version gesungen von Andy Williams. Die dazugehörige Werbung auf dem großen Monitor soll heimelige Turnierstimmung sowie Vorfreude aufs kommende Tagesgeschehen verbreiten. Aber ist das nötig an diesem wunderbaren Freitag, an dem Sportfreunde sowieso schon reich beschenkt werden: mit dem Generationenduell der beiden überragenden Tennisspieler der vergangenen Monate sowie dem Aufeinandertreffen zweier Männer, deren Galavorstellungen bei den French Open des Vorjahres auf unterschiedlich bittere Weise endeten?

Ein Blockbuster und eine Herz-Schmerz-Geschichte stehen am dreizehnten Turniertag auf dem Programm – großes Popcorn-Tennis also. Die Hauptdarsteller sind: der Weltranglistendritte Novak Djokovic, 36 Jahre alt und auf der Mission, seinen 23. Grand-Slam-Titel zu gewinnen und den Spanier Rafael Nadal hinter sich zu lassen. Auf der anderen Seite der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz, 20 Jahre alt, Gewinner der vergangenen US Open und derjenige, der das mitreißendste Tennis spielt. Zwischen den beiden wird es auch um die Nummer eins der Welt gehen. Djokovic muss in Paris den Titel gewinnen, um dorthin zurückzukehren, wo er schon 387 Wochen gewesen ist. Diesem French-Open-Match hat die Tenniswelt entgegengefiebert wie nichts anderem, inklusive der beiden Protagonisten (live auf Eurosport von 15 Uhr an).