Leolia Jeanjean bei French Open : Aus dem Niemandsland in die Glamourwelt

Manche Dinge können einen Tennisprofi umhauen. Zum Beispiel, wenn er am Morgen vor dem größten Spiel seiner Karriere so nervös ist, dass er mit Bauchschmerzen erwacht. Oder wenn er Stunden auf sein Match warten muss, weil es erst regnet und sich eine davor auf demselben Platz angesetzte Begegnung Ewigkeiten hinzieht. Oder wenn er sich während des Matches beim Trinken verschluckt, das Wasser auf sein Oberteil prustet und darüber die Konzentration verliert. Oder wenn es gegen einen hoch favorisierten Konkurrenten lange Zeit überraschend gut läuft, aber im Moment des eigenen Matchballs die Schlägerbesaitung reißt.

Thomas Klemm Sportredakteur. Folgen Ich folge

Jede dieser Komplikationen, die keinem Spieler, keiner Spielerin der Welt zu wünschen sind, hat Leolia Jeanjean durchlitten. An einem einzigen Tag, in einem einzigen Match, bei ihrem allerersten Auftritt bei einem Grand-Slam-Turnier.

Außergewöhnliches Sportlerleben

Nun könnte man solche Widrigkeiten, wie sie die Französin mit dem wohlklingenden, aber bisher weithin unbekannten Namen in Paris erlebt hat, als Nebensächlichkeiten abtun, die bei einem großen Tennisturnier passieren. Wenn nicht Jeanjean, wie so oft in ihrem außergewöhnlichen Sportlerleben, sich über alles hinweggesetzt und nacheinander zwei deutlich bessergestellte Damen souverän aus dem Wettbewerb geworfen hätte.

Bei ihrem Grand-Slam-Debüt ließ sie der Spanierin Nuria Parrizas-Diaz, der Nummer 45 der Welt, kaum eine Chance. In der zweiten Runde schlug Jeanjean die Tschechin Karolína Plíšková, Weltranglistenachte, 2017 sogar vorübergehend die Allerbeste und im vergangenen Jahr im Wimbledon-Finale, verblüffend deutlich. Sie lebe einen Traum, sagt Jeanjean: „Ich weiß nicht, was hier gerade passiert, wie das alles möglich ist.“

Man kann es nicht anders sagen: Leolia Jeanjean kam aus dem Nichts. Sie fing erst zu Beginn des vergangenen Jahres an, wieder ernsthaft Tennis zu spielen. Damals stand sie auf Weltranglistenplatz 1180, hatte zwei Bachelor-Abschlüsse in Soziologie und Strafrecht sowie einen Master in Finanzwissenschaft in der Tasche, aber kaum Geld, um zu den kleinsten Turnieren zu reisen.

Sie musste von Woche zu Woche rechnen. Gab es ein unterklassiges Turnier der ITF-Serie in einem französischen Provinzstädtchen, fuhr sie hin. Verlor sie mehrmals nacheinander, ging ihr das Geld aus und sie musste zwei Monate zuhause bleiben. Gewann sie aber ein paar Hundert Euro Preisgeld, konnte sie auch mal zu Veranstaltungen im Ausland aufbrechen. Dank des einen oder anderen Erfolgs und einiger Weltranglistenpünktchen gelang es ihr binnen eines Jahres, aus dem Niemandsland des Rankings herauszukommen und in die Glamourwelt von Roland Garros einzutreten, wo die Siegerin 2,2 Millionen Euro und 2000 Punkte erhält.

Dank Wildcard dabei

Um aber als 227. der Weltrangliste ins Pariser Hauptfeld zu gelangen, benötigte sie eine Freikarte des französischen Tennisverbandes, eine sogenannte Wildcard. So erlebt die Französin einen Pariser Tennisfrühling im fortgeschrittenen Tennisalter von 26 Jahren. Für den Einzug in die dritte Runde, wo sie an diesem Samstag (11.00 Uhr bei Eurosport) auf die Rumänin Irina-Camelia Begu trifft, hat sie schon knapp 126.000 Euro eingestrichen – rund dreimal so viel, wie sie in den vorangegangen 17 Monaten insgesamt verdient hat.

Auch die 70 gewonnenen Weltranglistenpunkte tun ihr gut, wird sie durch das Aufrücken im Ranking doch die Chance bekommen, künftig bei Profiturnieren auf der WTA-Tour mitzumischen. „Der Kreis wird aber erst geschlossen sein, wenn ich alle vier Grand-Slam-Turniere gespielt habe, so wie ich es mir als Kind erträumt habe“, sagt Jeanjean.

„Wollte mir eine zweite Chance geben“

Die Wildcard, die sie fürs Pariser Sandplatzturnier erhielt, ist so etwas wie eine Wiedergutmachung seitens des französischen Tennisverbands FFT. Denn als sich Jeanjean einst als 15 Jahre altes Toptalent eine Knieverletzung zuzog und pausieren musste, strich ihr der FFT den Trainer und kündigte ihr Sponsor Nike den Zehnjahresvertrag. Das Ende einer hoffnungsvollen Karriere schien besiegelt.

Mit 18 ging sie zum Studieren in die Vereinigten Staaten, spielte ein wenig College-Tennis, mit der zarten Hoffnung auf eine späte Profikarriere. „Ich habe Tennis immer geliebt und wollte meine Entscheidungen nicht bedauern“, sagte Jeanjean. „Ich wollte mir eine zweite Chance geben.“

Mehr zum Thema 1/

Mit ihrem spielerischen Können ragt die Französin keineswegs aus der Masse der Profidamen heraus. Sie schlägt aber feinfühlig Stoppbälle und versteht es, Gegnerinnen aus dem Rhythmus zu bringen. Was Jeanjean vor allem auszeichnet, ist ihre Mentalität, sich durchbeißen zu können und es über Umwege auf die Tennis-Weltbühne geschafft zu haben: „Meine Lebenserfahrung hilft mir, cool zu bleiben, etwas Distanz zu halten und in wichtigen Momenten das Beste zu geben.“ Selbst wenn mal die Saite reißt.