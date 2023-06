Aktualisiert am

Deutscher bei French Open : Altmaier scheitert nach Tennis-Überraschung in Paris

Kein deutsches Achtelfinale bei den French Open: Daniel Altmaier gelingt in Runde zwei ein großer Coup, anschließend fehlt beim Tennisturnier in Paris wohl die Kraft. Gegen Grigor Dimitrow verliert er deutlich.

Daniel Altmaier mühte sich nach Kräften und mobilisierte seine letzten Reserven – doch die Luft war raus. Nach dem Überraschungscoup in der zweiten Runde der French Open hat der 24-Jährige das Achtelfinale in Paris deutlich verpasst und damit auch das mögliche deutsche Duell mit Alexander Zverev, der in der Night Session gegen Frances Tiafoe um sein Ticket für die Runde der besten 16 kämpfte.

Gegen den erfahrenen Bulgaren Grigor Dimitrow musste sich Altmaier, der am Ende völlig chancenlos war, letztlich mit 4:6, 3:6, 1:6 geschlagen geben. Bei seinem Lieblingsturner hatte er es im Jahr 2020 noch bis ins Achtelfinale geschafft – diesmal reichte es dafür nicht. Dimitrow nutzte nach 2:07 Stunden seinen ersten Matchball.

Es sei emotional und körperlich schwierig gewesen, das vorige Match zu verarbeiten. „Am Ende ist man auch nur ein Mensch und kann draus lernen. Wenn das dann hoffentlich Woche für Woche Realität wird, gegen diese Topjungs zu spielen, wird das hoffentlich natürlich sein“, sagte Altmaier und bewertete sein Turnier und die Arbeit der vergangenen Wochen „sehr positiv“: „Es gibt noch sehr viele Baustellen, aber wir haben schon schöne Momente gehabt.“

Altmaier hatte von Beginn an gehemmt gewirkt, die Müdigkeit schien ihm nach seinem Marathonmatch gegen Jannik Sinner zwei Tage zuvor noch in den Knochen zu stecken. Dimitrow durfte nach einem späten Break über den ersten Satzgewinn jubeln, die bulgarischen Fans auf der Tribüne taten es ihm gleich. Altmaiers Gegner dominierte das Match auch im Anschluss. Altmaier hatte vor allem mit seinem Aufschlag große Probleme – nach dem nächsten frühen Break warf er frustriert seinen Schläger in die Luft.

Auch das Pariser Publikum, dessen Herzen Altmaier mit seinem unbändigen Kampfgeist am Donnerstag erobert hatte, konnte ihn nicht zu einem Erfolg antreiben. Dimitrow hatte auf die Ideen Altmaiers, der gegen Ende der Partie vollends auseinander fiel, fast immer die richtige Antwort parat. Problemlos qualifizierte sich der ehemalige Wimbledon-Halbfinalist für sein erst zweites Paris-Achtelfinale.

Zverev trifft in seiner zweiten Night Session nacheinander auf Tiafoe. Exakt ein Jahr nach seiner schweren Knöchelverletzung ist das Duell mit dem Weltranglistenzwölften aus den USA die erste echte Reifeprüfung für den zuletzt lange formschwachen Olympiasieger. Nach einem holprigen Start ins Turnier machte sein lockerer Zweitrundensieg gegen den Slowaken Alex Molcan durchaus Hoffnung auf den erhofften Erfolg in Roland Garros.