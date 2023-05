Die amerikanische Tennislegende John McEnroe sieht Alexander Zverev in einer der schwierigsten Phasen seiner Profikarriere. Die Folgen der Verletzung, die sich der Hamburger im vergangenen Jahr im Halbfinalmatch der French Open gegen Rafael Nadal zugezogen hatte, hätten ihn aus der Bahn geworfen, sagte McEnroe gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (F.A.S.): „Er hat alles verloren: Selbstvertrauen, Weltranglistenpunkte, seine Ranglistenposition. Das macht seine schlimme Situation noch schlimmer. Er ist auf dem Tiefpunkt der vergangenen acht Jahre angekommen.“

Thomas Klemm Sportredakteur. Folgen Ich folge

Zverev steht aktuell nur noch auf Platz 27 der Weltrangliste und damit so niedrig wie zuletzt im September 2016. Damit ist er erstmals seit knapp sieben Jahren nicht mehr der beste deutsche Tennisspieler. Am kommenden Montag wird der Olympiasieger von 2021 aber mindestens einen Platz vorrücken und den Warsteiner Jan-Lennard Struff (derzeit Rang 26) als deutsche Spitzenkraft wieder ablösen.

Für McEnroe, der das am Sonntag beginnende Sandplatzturnier in Paris wieder als Experte des übertragenden TV-Senders Eurosport begleiten wird, fehlt es dem 26 Jahre alten Zverev sichtlich an Zutrauen und früherem Selbstverständnis. „Im vergangenen Jahr schien er drauf und dran, Nadal in Roland Garros zu bezwingen“, sagte der siebenmalige Grand-Slam-Turniersieger rückblickend. Nach Zverevs Comeback zu Jahresbeginn habe es zwar oft so ausgesehen, als ob er nach dem herben Rückschlag wieder die richtige Richtung einschlage. „Aber er hat es nicht geschafft, den nächsten Schritt zu tun und große Spiele zu gewinnen“, so McEnroe.

Zverev trifft zum Auftakt des zweiten Grand-Slam-Turniers des Jahres auf den Südafrikaner Lloyd Harris, derzeit Nummer 306 der Weltrangliste. In der dritten Runde könnte im Amerikaner Frances Tiafoe der erste gesetzte Gegner warten, im Achtelfinale würde es Zverev vermutlich mit dem starken Südtiroler Jannik Sinner zu tun bekommen, dessen Form derzeit deutlich besser ist als die des Deutschen.

Mehr zum Thema 1/

Für McEnroe besticht Zverev weiterhin durch seine Fitness. „In Best-of-five-Matches ist er schwer zu schlagen“, sagte der 64 Jahre alte New Yorker gegenüber der F.A.S. Grundsätzlich halte er große Stücke auf den Deutschen und traut ihm die Rückkehr zu alter Stärke zu. „Ich denke, Zverev ist weiterhin in der Lage, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen“, sagte McEnroe.