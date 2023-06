US-Tennisprofi Taylor Fritz ist bei seinem Zweitrundensieg über Lokalmatador Arthur Rinderknech bei den French Open mit dem französischen Publikum aneinandergeraten. Direkt nach dem verwandelten Matchball legte sich der 25-Jährige am späten Donnerstagabend in Paris immer wieder den Zeigefinger auf die Lippen. Dafür wurde der Amerikaner lautstark ausgebuht, das Siegerinterview mit der früheren Wimbledonsiegerin Marion Bartoli konnte wegen der Unmutsbekundungen für längere Zeit nicht beginnen.

„Ich liebe euch, ich liebe euch“, spottete Fritz in seiner Antwort auf die einzige Frage nach dem 2:6, 6:4, 6:3, 6:4. „Das Publikum war so großartig, sie haben mich angetrieben. Sie haben mich so angetrieben, dass ich sicherstellen wollte, dass ich gewinne.“ Freundin Morgan Riddle hielt die Szenerie mit der Kamera von der Tribüne fest. Die Zuschauer hatten während des Spiels Rinderknech angefeuert und sich gegen Fritz gerichtet. Der Weltranglistenachte musste im letzten Satz immer wieder mit seinem Aufschlag warten, weil die Zuschauer sich nicht beruhigen wollten.

„Das wäre ein Wahnsinnserlebnis“

Alexander Zverev hofft derweil nach seinem Einzug in die dritte Runde auf ein deutsches Duell mit Daniel Altmaier im Achtelfinale. „Wir würden uns beide sehr freuen, die vierte Runde hier bei Roland Garros gegeneinander zu spielen“, sagte der Tennis-Olympiasieger am späten Donnerstagabend in Paris. „Das wäre für ihn ein Wahnsinnserlebnis und für mich wäre es auch super, gegen einen anderen Deutschen bei einem Grand Slam zu spielen.“

Zverev hatte zuvor den Slowaken Alex Molcan mit 6:4, 6:2, 6:1 bezwungen und trifft nun auf den Amerikaner Frances Tiafoe. Altmaier war mit dem Fünf-Satz-Sieg in mehr als fünf Stunden über den Italiener Jannik Sinner eine Sensation gelungen, er bekommt es in der dritten Runde mit dem Bulgaren Grigor Dimitrow zu tun.

„Wenn wir beide die dritte Runde gewinnen, würden wir beide ziemlich glücklich darüber sein und alle anderen auch“, sagte Zverev. „Ich bin heute ein Riesen-Daniel-Altmaier-Fan gewesen und werde auch Freitag ein Riesen-Daniel-Altmaier-Fan sein – und dann hoffentlich am nächsten Montag nicht mehr.“ Ein potentielles Achtelfinale würde am Montag steigen.

Mit dem Sieg über Molkan meisterte Zverev auch seine Rückkehr auf den Unglücksplatz des Vorjahres. Im größten Stadion beim Sandplatzklassiker in Paris, dem Court Philippe-Chatrier, hatte er sich im Halbfinale gegen Rafael Nadal vor knapp einem Jahr schwer am Knöchel verletzt.

„Ich war schon nervös vor dem Match, unruhig, aber ich habe das ins Positive ausgenutzt“, berichtete der frühere Weltranglistenzweite. Er sei bereits vor dem Spiel einmal auf den Platz gegangen, „einfach um ihn nochmal zu sehen. Ich bin froh, wie alles gelaufen ist und es hat mir auch Spaß gemacht. Es ist eine perfekte Rückkehr, hoffentlich wird es weiter so laufen.“

Boris Becker lobte Zverev nach dessen souveränem Drittrundeneinzug überschwänglich. „Ich glaube, Du bist zurück, Du hast das Jahr der Tränen heute abgeschlossen“, sagte TV-Experte Becker bei Eurosport zu Zverev. „Manchmal muss man nur einmal zurück zu dem Ort, wo es passiert ist, um damit abzuschließen“, sagte Zverev: „Ich habe hier nicht trainiert, mich hier nicht warmgemacht, es war wirklich das erste Mal für mich. Ich habe für neue Erinnerungen gesorgt.“ Vor allem von der Grundlinie präsentierte sich Zverev im Vergleich zu den zurückliegenden Partien deutlich verbessert, muss sich aber weiter steigern.

Sein nächster Gegner Tiafoe spiele in diesem Jahr, „sein bestes Tennis“, in Houston/Texas gewann der US-Amerikaner seinen ersten Titel auf Sand. Auf den europäischen Ascheplätzen war der Weltranglistenzwölfte nicht ganz so erfolgreich: In Barcelona, Madrid und Rom kam Tiafoe nie über die Runde der besten 32 Spieler hinaus.

Zverev haderte vor den French Open mit sich selbst, musste nach der schweren Knöchelverletzung aus dem Vorjahr aber Geduld aufbringen. „Ich habe immer gesagt: Roland Garros ist das Turnier, das ich mir im Kalender rot eingekreist habe. Hier wollte ich meine Form finden“, sagte der 26-Jährige aus Hamburg.