Holger Rune bei French Open : Wer ist der Neunzehnjährige, der so viel von sich hält?

Viele Tennisprofis träumen davon, der Beste der Welt zu werden. Nicht viele trauen sich, darüber zu sprechen. Und kaum einer redet so wie Holger Rune: „Mein Ziel ist es, die Nummer eins zu werden. Das ist auch immer so gewesen, daraus mache ich kein Geheimnis. Ich glaube an mich und bin in der Lage, die großen Spieler zu schlagen – nicht nur einmal, sondern auch bei Grand-Slam-Turnieren, wo alle ihr Bestes geben.“

Thomas Klemm Sportredakteur.

Rune sagt solche Sätze so selbstverständlich, als ob er die Wettervorhersage verliest: Ein starkes Hochdruckgebiet aus Dänemark erreicht in Kürze die französische Metropole Paris. Wer ist dieser Holger Rune, der so viel von sich hält?