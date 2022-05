French Open in Paris : Djokovic ohne Satzverlust ins Viertelfinale

Klare Sache: Novak Djokovic zieht in Paris in die nächste Runde ein. Bild: AFP

Novak Djokovic ist bei den French Open weiter in Topform. Der Weltranglisten-Erste aus Serbien gewann am Sonntag in Paris sein Achtelfinale gegen den Argentinier Diego Schwartzman mit 6:1, 6:3, 6:3 und zeigte dabei eine überzeugende Leistung. Nach 2:15 Stunden nutzte Djokovic im Stade Roland Garros seinen zweiten Matchball.

Im Viertelfinale könnte es nun zum Tennis-Klassiker zwischen Djokovic und Rafael Nadal kommen. Der 13-malige Paris-Champion aus Spanien trifft in seinem Achtelfinale am späten Sonntagnachmittag auf Felix Auger-Aliassime aus Kanada.

Djokovic will mit Nadal gleichziehen

Djokovic hatte auf dem Court Suzanne Lenglen von Beginn an alles im Griff. Der 35-Jährige, der die Australian Open zu Beginn des Jahres wegen seiner fehlenden Coronavirus-Impfung verpasst hatte, spielte hochkonzentriert und erlaubte sich keine Schwächephase. Schwartzman, 2020 immerhin im Halbfinale von Paris, hatte dem Titelverteidiger zu keinem Zeitpunkt etwas entgegen zu setzen. „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Aber es ist noch nicht vorbei“, sagte Djokovic, der in Paris seinen 21. Grand-Slam-Titel anstrebt. Damit würde er mit Nadal gleichziehen.

Die ungesetzte Italienerin Martina Trevisan erreichte in Paris derweil ebenfalls das Viertelfinale. Die 28-Jährige setzte sich am Sonntag in einem hart umkämpften Match über 1:59 Stunden mit 7:6 (12:10), 7:5 gegen Aljaksandra Sasnowitsch (Belarus) durch. Sasnowitsch hatte in der dritten Runde die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber aus dem Turnier geworfen.

Trevisan hatte bereits 2020 die Runde der letzten Acht in Paris erreicht. Ihre nächste Gegnerin ist US-Open-Finalistin Leylah Fernandez (Kanada), die gegen Amanda Anisimova aus den USA 6:3, 4:6, 6:3 gewann. Auch die 18-jährige Coco Gauff (USA) löste ihr Ticket fürs Viertelfinale mit einem 6:4, 6:0 gegen die Belgierin Elise Mertens.