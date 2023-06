Wenn Novak Djokovic bei einem Grand-Slam-Turnier spielt, gibt es normalerweise zwei Geschichten. Die eine dreht sich ums Sportliche, ist schnell erzählt und geht so: Er kam, sah und siegte. Auch bei den diesjährigen French Open schickt sich der Serbe nach seinen ersten beiden Matchgewinnen ohne Satzverlust an, diese Erzählung fortzuschreiben. Die andere Geschichte ist komplexer und hat wenig mit Djokovics sportlicher Überlegenheit zu tun, sondern mit seinem Denken, Fühlen, Handeln auf und neben dem Tennisplatz. Stets aufs Neue sorgt sein Verhalten für Irritationen.

Zum Beispiel seine Weigerung, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, was Anfang 2022 zur Ausweisung aus Australien und zur verweigerten Einreise in die USA führte. Oder der Auftritt seines Vaters Srdjan in diesem Januar in Melbourne, wo er sich mit russischen Fans fotografieren ließ, die sich als Befürworter des Angriffskrieges auf die Ukraine entpuppten.