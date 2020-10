Djokovic gegen Nadal : Der große Showdown der French Open

Aktualisiert am

Das Tennisturnier in Paris bekommt sein Traumfinale: Novak Djokovic gegen Rafael Nadal – mehr geht eigentlich nicht. Die beiden Stars begleiten dabei beeindruckende Zahlen.

Die Zahlen des Wochenendes? 13 – 18 – 20 – 56 – 100 und 4×2. Sie gehören zu Rafael Nadal und Novak Djokovic, die an diesem Sonntagnachmittag (15.00 Uhr bei Eurosport) um den Titel der Internationalen Tennismeisterschaften von Frankreich spielen. Nadal hat zwölf Titel in Paris gewonnen. Natürlich will er die wilde 13. Von noch größerer Bedeutung sind aber die nächsten Ziffern.

Falls Djokovic gewinnt, ist es der 18. Titel des Serben bei einem Grand-Slam-Turnier, damit hätte er nur noch einen weniger als Nadal und zwei weniger als Roger Federer; die Kontrahenten zu überflügeln steht ziemlich weit oben auf der Wunschliste des Serben. Gewinnt Nadal, zieht der Spanier mit Federers 20 gleich. Dann stünden die beiden auch nominell da, wo sie von vielen gesehen werden – auf einer Ebene.

Die 56 steht für die Zahl der gemeinsamen Begegnungen, angefangen vor 14 Jahren in Paris, als Nadal gerade 20 geworden war und der ein Jahr jüngere Konkurrent noch zu den Teenagern gehörte. Es gab sechs weitere gemeinsame Spiele im Stade Roland Garros, aber nur zwei im Finale (2012 und 2014) und nur eines, das Djokovic gewann, das Viertelfinale im Jahr danach. Seither begegneten sie sich bei anderen Turnieren immer wieder, aber bis zu diesem Sonntag nicht in Paris.

Die runde 100 gehört zu Nadal – gewinnt er, wäre es sein hundertster Sieg bei den French Open. 4×2 bezieht sich auf Djokovic. Gewinnt er, hätte der Serbe als erster Mann in der Zeit des Profitennis alle vier Grand-Slam-Turniere mindestens zweimal gewonnen. Dass sie bereit zum großen Finale sind, zeigten beide zuletzt mit Siegen, die auf unterschiedliche Art imponierten: Nadal in drei Sätzen gegen Diego Schwartzman aus Argentinien, Djokovic in fünf gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas: Es ist angerichtet.