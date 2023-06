Mirra Andrejewa ist erst 16 Jahre alt und will mehr Grand-Slam-Titel gewinnen als Novak Djokovic. Trotz ihres Ausscheidens bei den French Open könnte sie in die Fußstapfen von Maria Scharapowa treten.

Über Verlierer in der dritten Runde eines Tennisturniers verliert man gewöhnlich keine Worte. Die Sportwelt schaut lieber unerbittlich auf die Sieger zurück, es sei denn, es hat überraschend einen Champion, Weltranglistenersten oder anderen A-Promi erwischt, den Fans in aller Welt bewundern und deswegen vermissen werden. Oder aber es handelt sich um eine junge Spielerin, von der alle erwarten, dass sie früher oder später selbst zu den großen Champions gehören wird.

Thomas Klemm Sportredakteur.

Zumal wenn sie aus Sibirien kommt wie Maria Scharapowa, in ihrer Spielweise an die frühere Schweizer Championesse Martina Hingis erinnert und öffentlich von ihrem Traum redet, mehr Grand-Slam-Titel zu gewinnen als Rekordsieger Novak Djokovic: „Er hat 22 oder 23, also will ich möglichst auf 25 kommen.“ Willkommen in der Welt der Mirra Andrejewa, die große Träume hegt und im zarten Alter schon starke Tatsachen schafft.