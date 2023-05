Wenn das französische Publikum im größten Tennisstadion Frankreichs einen Spieler unermüdlich mit „Allez!“ anfeuert, jeden Punktgewinn wie verrückt feiert, jeden Fehler des Gegners bejubelt und am Ende gemeinsam von den Sitzen aufsteht und johlt, dann gibt es für den Rabatz normalerweise nur eine Erklärung: Unten auf dem Platz steht ein Landsmann, der sich in Roland Garros wacker schlägt.

Thomas Klemm Sportredakteur.

Am Dienstag, dem dritten und bisher aufregendsten Tag der diesjährigen French Open, kannte die Erregung allerdings keine Grenzen. Am späten Nachmittag feierten die Franzosen den Brasilianer Thiago Seyboth Wild, der mitreißend bis zum Matchball spielte und als Qualifikant den Turniermitfavoriten Daniil Medwedew in fünf Sätzen niederrang. Die Nummer 172 der Welt wirft den Zweitbesten aus dem Turnier, das war ein sportlicher Höhepunkt, ein Spektakel, eine Sensation. Was sollte danach auf diesem Platz, dem Court Philippe Chatrier, noch kommen? Es kam Gael Monfils.