French-Open-Siegerin : Iga Swiatek ist die Prinzessin von Paris

In der Stunde des größten Triumphes ahnte Iga Swiatek schon, dass ihre schönste Zeit des Jahres wohl vorbei ist. Nachdem sie 35 Tennismatches und sechs Turniere nacheinander gewonnen und zum zweiten Mal in Paris den Coupe Suzanne Lenglen zaghaft geküsst hat, muss die Weltranglistenerste sich in den kommenden Wochen auf ungeliebtes Terrain vorwagen: Rasen, du liebe Güte!

Thomas Klemm Sportredakteur. Folgen Ich folge

Zwar hat die Polin nach dem 6:1, 6:3 im Endspiel gegen die Amerikanerin Coco Gauff und damit zweiten Roland-Garros-Triumph binnen drei Jahren ihr Selbstvertrauen noch mehr gesteigert als zuvor schon durch ihre Erfolgssträhne dieses Frühjahrs.

Aber der raspelkurze Rasen, wo die Bälle flach und schnell abspringen, wo Ballwechsel eher kurz sind und es auch auf gutes Netzspiel ankommt – nein, das ist kein Untergrund, auf dem Swiatek ihre Stärken ausspielen kann. „Tricky“, war das Wort, das sie für die Herausforderungen der kommenden Wochen fand.

„Vielleicht sind seine Tipps hilfreich“

Ihr Trainer Tomasz Wiktorowski ist der Meinung, dass die 21-Jährige durchaus ein paar mehr Matches gewinnen könnte: zunächst beim Berliner Rasenturnier, dessen Teilnehmerfeld Swiatek am kommenden Montag als Topgesetzte anführt, dann beim Saisonhöhepunkt in Wimbledon, wo sie im vergangenen Jahr nicht übers Achtelfinale hinauskam.

„Vielleicht sind seine Tipps hilfreich und ich werde Rasentennis ein wenig mehr genießen“, sagte Iga Swiatek, als sie wie erwartet als Gewinnerin vom Pariser Sandplatzturnier „Au revoir“ sagte. Aber es klang so, als nähme die überragende Spielerin dieses Jahres zugleich Abschied von ihrer schier unglaublichen Siegesserie, mit der sie die große Serena Williams übertrumpft und mit deren ältere Schwester Venus gleichgezogen hat.

„Irgendeine Bestmarke habe ich immer schon aufstellen wollen“

In den nächsten Tagen will die Polin erst einmal daheim in Warschau auf dem Sofa lümmeln und das Erreichte genießen. Bei ihrem überraschenden ersten Triumph in Paris, 2020 als Neunzehnjährige, hätte sie sich als glückliche Siegerin gefühlt. Dagegen sei sie diesmal stolz, als Favoritin dem Druck standgehalten zu haben. „Das Härteste ist, nicht alles zu sehr zu analysieren und über die ganzen Zahlen und Wetten nachzudenken.“

Vor allem, dass sie mit ihrem 35. Matchgewinn nacheinander besser dasteht als die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin Serena Williams, fand Swiatek eine Besonderheit: „Irgendeine Bestmarke habe ich immer schon aufstellen wollen.“ Auch wenn die Siegesserie, wie von der Polin selbst erwartet, demnächst reißen sollte: Auf Sandplätzen bleibt Iga Swiatek eine Klasse für sich.

Vorbild Nadal

Seit ihrem Profidebüt auf der WTA-Tour vor drei Jahren hat sie dort nur drei von 35 Matches verloren, in diesem Jahr ist ihre Bilanz mit 16 Siegen makellos. Wie Rafael Nadal der Sandplatzkönig der Tennisgeschichte ist, mausert sich die Polin zur Prinzessin von Paris. Wie passend, dass „Rafa“ ihr großes Vorbild ist. Ihr Traumschloss hätte sie auch schon gefunden, in Versailles, wo „Sonnenkönig“ Ludwig der Vierzehnte einen barocken Prachtbau errichten ließ. Dort sei alles so herrlich symmetrisch, erzählte die Weltranglistenerste vom Ausflug an einem freien Turniertag.

Mehr zum Thema 1/

Iga Swiateks Spielweise ist zwar auch streng aufgebaut, aber alles andere als glamourös. Sie erledigt ihre Matches wie Schichtarbeit. Sie hält die Gegnerin ständig in Bewegung, schlägt bei erstbester Gelegenheit einen Winner, wischt sich mit dem Schweißband am Handgelenk über den Mund, weiter geht‘s mit der nächsten Aufgabe.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

In den vergangenen Wochen trug die Polin ein überwiegend petrolfarbenes Kleidchen, aber sie würde sich auch im Blaumann gut machen. Einem Blaumann mit Goldrand selbstverständlich. „Sie verstand es, in den wichtigen Momenten ihre Gelegenheiten beim Schopf zu packen“, sagte die 18-jährige Gauff nach ihrem ersten Grand-Slam-Finale.

Hinzu kommt, dass es Iga Swiatek auch dank ihrer langjährigen Sportpsychologin Daria Abramowicz schafft, in einem Match weniger angespannt zu sein als die Gegnerin.

Im Pariser Finale hätte sie nur ein Mann aus der gewohnten Ruhe bringen können: Aber als Swiatek auf dem Platz stand, ahnte sie noch nicht, dass ihr berühmter Landsmann Robert Lewandowski im Stadion zuschaute. „Wow“, sagte die Polin, „ich hoffe, ihm hat es gefallen und er kommt wieder.“ Die Gegnerinnen würden sich freuen, Iga Swiatek mal ein bisschen zappelig zu erleben.