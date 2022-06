Halbfinale der French Open : Zverev muss das Denkmal stürzen

Aktualisiert am

Alexander Zverev trifft in Paris auf Rafael Nadal. Der Sandplatzkönig wird an seinem 36. Geburtstag zur gigantischen Herausforderung für den deutschen Tennisprofi. Hat Zverev das Zeug zum Partyschreck?

Unsere Welt hält gigantische Herausforderungen bereit. Die Besteigung des Mount Everest ohne künstlichen Sauerstoff. Den Marathon des Sables durch die marokkanische Wüste mit nur neun Liter Wasser am Tag. Zwei Wochen Parisaufenthalt mit 100 Euro in der Tasche. Oder ein Tennismatch gegen Rafael Nadal auf den Sandplätzen von Roland Garros. Alles irgendwie machbar. Aber wie?

Alexander Zverev hatte nach dem nervenaufreibenden Viertelfinalsieg in Paris über den spanischen Jungstar Carlos Alcaraz zwei Tage und drei Nächte Zeit, um sich auf seine nächste Herausforderung vorzubereiten – die größte, die es im Profitennis gibt, seit Nadal 2005 bei den French Open debütierte und seinen ersten von dreizehn Roland-Garros-Titeln gewann. Grundsätzlich weiß der Deutsche ja, was ihn an diesem Freitag (14.45 Uhr bei Eurosport) erwartet: ein körperlicher Kampf, ein spielerisches Kräftemessen, eine mentale Zerreißprobe.