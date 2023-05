Daniil Medwedew kann seinem völlig überraschenden Erstrundenaus gegen den brasilianischen Qualifikanten Thiago Seyboth Wild bei den French Open auch etwas Positives abgewinnen. „Ich bin jedes Mal froh, wenn die Sandplatzsaison vorbei ist. Also auch heute“, sagte Medwedew nach seiner Fünfsatz-Niederlage in Paris.

„Ich hatte seit dem dritten Spiel des Matches den Mund voller Sand“, sagte der 27-Jährige, der sich mit dem Aschebelag trotz seines kürzlichen Turniersieges beim Masters in Rom überhaupt nicht anfreunden kann. „Ich weiß nicht ob die Leute gerne Sand essen und Sand in ihren Taschen, in ihren Schuhen und an ihren weißen Socken haben. Ich mag das jedenfalls nicht.“

„Wir können das nicht kontrollieren“

Medwedew galt in Roland Garros trotz seiner Aversion als Mitfavorit auf den Titel. Ihm gelangen in dieser Saison bereits fünf Turniersiege, er kämpfte sich auf Platz zwei der Weltrangliste vor. Nun richtet er den Blick auf das Highlight der Rasensaison in Wimbledon, wo der Russe im vergangenen Jahr aufgrund des Ukrainekrieges nicht hatte teilnehmen dürfen.

„Ich bin froh, dass ich wieder nach Großbritannien reisen kann“, sagte Medwedew, der sich auch keine Sorgen wegen einer möglicherweise ablehnenden Haltung des Publikums machte: „Wir können das nicht kontrollieren. Wenn die Leute beschließen, unfreundlich zu sein, dann ist es eben so.“

Der erste Fünf-Satz-Sieg seiner Tenniskarriere versetzte Yannick Hanfmann derweil ins Schwärmen. Minutenlang ließ sich der 31 Jahre alte Karlsruher nach seinem Erstrunden-Krimi von den zahlreichen deutschen Fans auf Platz acht im Stade Roland Garros bejubeln, machte Selfies mit den Anhängern und verschenkte Souvenirs. „Diesen Tag werde ich nie vergessen“, sagte Hanfmann nach Mitternacht am frühen Mittwochmorgen in Paris. „Da bin ich extrem stolz.“

Durch das 6:3, 7:5, 6:7 (6:8), 6:7 (2:7), 6:4 in 4:56 Stunden gegen den Brasilianer Thiago Monteiro erreichte er erst zum zweiten Mal überhaupt die zweite Runde eines Grand-Slam-Turniers. Kurz vor dem Sandplatzklassiker in Paris hatte der Weltranglisten-65. mit dem Viertelfinaleinzug beim Masters-Turnier in Rom und zwei Siegen gegen Profis aus den Top Ten für Aufsehen gesorgt. „Ich glaube, dass ich auf einer kleinen Welle reite“, sagte er. „Ich hoffe, dass ich sie so weit wie möglich reite.“

Eigentlich war Hanfmann bei den French Open bereits in der Qualifikation gescheitert, rückte durch die Absage eines Kontrahenten als sogenannter Lucky Loser noch ins Hauptfeld. Nun könnte gegen den Argentinier Francisco Cerundolo sein größter Erfolg bei einem Grand-Slam-Turnier folgen.

Alexander Zverev fühlt sich in einer medialen Außenseiterrolle bei den French Open auch nach seiner geglückten Rückkehr wohl. „Ich bin sehr gerne unter dem Radar. Ich glaube, es ist ruhiger und entspannter“, sagte der 26 Jahre alte Olympiasieger nach seinem zeitweise mühevollen Auftaktsieg über den Südafrikaner Lloyd Harris.

Mehr zum Thema 1/

Er spüre ein Jahr nach seiner schweren Verletzung in Paris sehr große Aufmerksamkeit von den Zuschauern. „Je weniger Aufmerksamkeit ich von den Medien habe, desto besser“, sagte Zverev. Anders als im Vorjahr, als er im Halbfinale gegen den späteren Sieger Rafael Nadal schwer umknickte, zählt der frühere Weltranglistenzweite nicht zu den Titelanwärtern. Seit seinem Comeback wartet Zverev noch auf einen Sieg über einen Topprofi.

Allzu viel Schlüsse für weitere Auftritte beim Sandplatz-Klassiker lässt das 7:6 (8:6), 7:6 (7:0), 6:1 über Harris aus seiner Sicht nicht zu. „Ich habe noch nie in meinem Leben eine gute erste Runde gehabt bei einem Grand Slam, deshalb ist es schwierig zu sagen“, sagte Zverev am Dienstag. In der nächsten Runde trifft er auf den Slowaken Alex Molcan und ist wieder favorisiert.

Die Erinnerung an das Verletzungsdrama des Vorjahrs habe für ihn während der Rückkehr dabei keine Rolle gespielt. „Solange ich keine Schmerzen habe, ist bei mir alles gut“, sagte Zverev. „Ich habe natürlich manchmal noch Flüssigkeit da oder ich habe etwas Druck im Fuß, dann ist es anders, sich zu bewegen.“

Der französische Publikumsliebling Gaël Monfils lieferte dem Publikum unterdessen eine große Show geliefert. Der 36-Jährige gewann in der ersten Runde gegen den Argentinier Sebastián Báez mit 3:6, 6:3, 7:5, 1:6, 7:5 und jubelte nach 3:47 Stunden den Sieg am frühen Mittwochmorgen.

In der Schlussphase humpelte Monfils zwischen den Ballwechseln über den Platz und schnitt Grimassen. Nach dem verwandelten Matchball schlug sich der frühere Halbfinalist aufs Herz, ließ sich auf den Sand fallen und genoss die Momente mit geschlossenen Augen. Die Fans stimmten schon während der Partie die Marseillaise an. In der zweiten Runde steht Monfils gegen den an Nummer sechs gesetzten Dänen Holger Rune vor einer sehr schweren Aufgabe.

Nach seinem bitteren Erstrundenaus im Einzel ist Jan-Lennard Struff nun auch im Doppel gescheitert. An der Seite des Australiers Thanasi Kokkinakis verlor der Weltranglisten-28. in der ersten Runde gegen die Italiener Fabio Fognini und Simone Bolelli 6:7 (1:7), 6:3, 3:6.Tags zuvor war die zweite deutsche Hoffnung neben Zverev an seiner kniffligen Auftakthürde gescheitert.

Der Warsteiner, der im Vorfeld der French Open mit seinem Finaleinzug beim Masters in Madrid für Furore gesorgt hatte, musste sich dem Tschechen Jiri Lehecka 5:7, 6:1, 3:6, 6:3, 1:6 geschlagen geben. Struff richtete den Fokus im Anschluss nach vorne auf die Rasensaison: „Ich habe Bock auf die beiden deutschen Turniere und auch auf Wimbledon“, sagte der 33-Jährige. „Die Saison ist bisher gut, da versuche ich anzuknüpfen. Ich freue mich darauf.“