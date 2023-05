Tennismatches enden gewöhnlich mit dem Matchball. Die erste Begegnung, die bei den French Open am Sonntag auf dem Court Philippe Chatrier ausgetragen wurde, nahm allerdings erst nach dem letzten Ballwechsel so richtig Fahrt auf – allerdings in die falsche Richtung. Nachdem die unterlegene Marta Kostjuk energisch zum Netz geschritten war, dem Schiedsrichter die Hand gereicht hatte und ihrer Gegnerin Aryna Sabalenka nicht, begannen viele Zuschauer im größten Tennisstadion von Paris zu buhen und zu pfeifen.

Dass Kostjuk aus der Ukraine stammt, dass ihre Heimatstadt Kiew in der Nacht zuvor dem bislang schwersten russischen Drohnenangriff seit dem Überfall im Februar 2022 ausgesetzt war, kümmerte die Zuschauer offenbar nicht. Sie wollten, dass alles so ist wie immer: Eine Athletin gibt der anderen nach dem Spiel die Hand, egal unter welchen Umständen. „Darauf war ich nicht vorbereitet“, sagte Kostjuk. Sie fand, dass „die Leute“ sich schämen sollten. „Zehn Jahre nach Kriegsende werden sie sich nicht gut fühlen damit, was sie getan haben.“

„Niemand kann das verstehen“

Dass sich die Belarussin Sabalenka am Ende auch noch dankbar verneigte wie eine Matadorin, machte die ganze Angelegenheit noch schlimmer. Sie sei verwirrt gewesen, weil sie dachte, das Publikum hätte auf sie gepfiffen, erklärte die Weltranglistenzweite später. Auf Nachfrage sagte die Belarussin, die auf der Profitour als neutrale Athletin antreten muss, zu den Unmutsäußerungen in Richtung ihrer Gegnerin: „Sie hat es nicht verdient, auf diese Weise den Platz zu verlassen.“

Marta Kostjuk gehört schon seit Monaten zu den stärksten Stimmen im Tenniszirkus, was den Angriffskrieg der Russen und ihrer belarussischen Mitstreiter auf ihre Heimat betrifft. Für eine Zwanzigjährige verurteilt sie den russischen Angriffskrieg und den Umgang damit in der Sportwelt erstaunlich reflektiert. Sie hat eine Stiftung zugunsten der Daheimgebliebenen gegründet und war aus diesem Grund Ende März kurzzeitig in ihre Heimat zurückgekehrt, statt an ihrem sportlichen Exil in Monaco zu verweilen.

Das geneigte Pariser Tennispublikum wusste davon nichts oder wollte davon nichts wissen. Aus der Ferne erschien ihnen der verheerende Krieg gegen ein ganzes Volk anscheinend weniger wichtig als eine sportliche Geste am Ende eines Wettkampfs. The Matches must go on – so hatten die French Open gleich im ersten Spiel des ersten Tages ihren ersten Skandal.

Dass sich Sport und Krieg irgendwie trennen lassen, hätten auch die Funktionäre am liebsten: angefangen vom Internationalen Olympischen Komitee, das das Profitennis gerne als leuchtendes Beispiel für ein funktionierendes Miteinander von Ukrainern und Russen sehen will; dann die hohen Herrschaften der Vereinigung der professionellen Tennisspielerinnen WTA, die den Damen aus der Ukraine beistehen wollen, ohne Taten folgen zu lassen; und zuletzt die Moderatoren bei den French Open, die bei Pressekonferenzen auf harmlose Fragen zum beendeten Spiel drängen, obwohl doch alle Welt viel mehr interessiert, wie die russischen und belarussischen Tennisprofis zum Krieg stehen und wie die Spielerinnen aus der Ukraine mit der Situation zurechtkommen. „Niemand kann verstehen, was wir seit Monaten durchstehen“, sagte Marta Kostjuk nicht zum ersten Mal.

Anders als die Pariser Zuschauer ist es Aryna Sabalenka seit Monaten gewohnt, von Ukrainerinnen wie Kostjuk nicht die Hand gereicht zu bekommen. Sie nehme es nicht persönlich, sondern ahne, was andernfalls „von der ukrainischen Seite mit ihnen passiert“. Was aus der Belarussin sonst herauszubekommen war: eine Ablehnung des Krieges, die einen Tick deutlicher ausfiel als in den zurückliegenden 15 Monaten: „Niemand auf der Welt unterstützt den Krieg, auch nicht russische und belarussische Sportler. Wenn wir ihn stoppen könnten, würden wir es tun.“

Wenn Kostjuk derartige Bekundungen ihrer nicht so lieben Konkurrentinnen hört, muss sie kurz Luft holen. Sie kenne sehr wohl Tennisspieler, die den Krieg unterstützen, sagte die 39. der Weltrangliste. Vielleicht, so rät sie, sollte man Sabalenka und die anderen Vertreter der Kriegsparteien lieber konkret fragen, wer aus ihrer Sicht den Krieg gewinnen sollte. „Ich glaube nicht, dass diese Leute dann sagen, sie wollen, dass die Ukraine siegen sollte.“ Sie könne Sabalenka nicht respektieren, solange diese als eine der weltbesten Spielerinnen nicht auf den ihr zur Verfügung stehenden Plattformen konkret Stellung beziehe.

Im Übrigen gewann Aryna Sabalenka die Erstrundenbegegnung gegen Marta Kostjuk nach 1:11 Stunden 6:3 und 6:2. In der zweiten Runde erwartet sie nun eine Art Freundschaftsspiel – sie trifft auf ihre Landsmännin Irina Schymanowitsch.