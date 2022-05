French Open : Kerber stemmt sich vergeblich

Aktualisiert am

Einer der schönsten Plätze auf der Tennisanlage von Roland Garros ist der Court Simonne-Mathieu. Er wurde 2019 im Süden des langgestreckten Areals dort eingeweiht, wo zuvor ein großes Gewächshaus gestanden hatte. Drumherum ist viel Grün, drinnen machen bis zu 5000 Zuschauer auf kleinem Raum großen Rabatz. Wer in diesem gläsernen Treibhaus der Gefühle spielt, wächst entweder über sich hinaus – oder geht ein. Angelique Kerber gehörte am Freitag in der dritten Runde zu letzterer Kategorie.

Thomas Klemm Sportredakteur. Folgen Ich folge

So sehr sich die Kielerin auch gegen die drohende Niederlage gegen Alexandra Sasnowitsch stemmte – am Ende musste sich die Weltranglistensiebzehnte der Wucht der dreißig Plätze niedriger eingestuften Belarussin 4:6 und 6:7 (5:7) geschlagen geben. Damit verschwand für Kerber das zarte Pflänzchen Hoffnung, auf den ungeliebten Ascheplätzen von Paris auch das vierte Großturnier nach den US Open, den Australian Open und Wimbledon zu gewinnen und somit den sogenannten Karriere-Slam zu vollenden.

Vor allem im ersten Satz bot sich der 34 Jahre alten Deutschen kaum eine Gelegenheit für ihr gefürchtetes Konterspiel, mit dem sie drei Grand-Slam-Titeln gewonnen hatte. Die Bälle, die von der schier gnadenlosen Belarussin herüberkamen, waren so schnell, dass Kerber ihnen oft nur noch hinterherblicken konnte. Sasnowitsch bestimmte das Spiel, weil sie einen Plan hatte: Kerber mit druckvollen Schlägen möglichst lange in eine Ecke zu drängen, bis die gegenüberliegende Ecke für einen Gewinnschlag oder einen Stoppball geöffnet war.

Dass die Belarussin dadurch Gefahr lief, mehr Fehler zu machen, gehörte zum kalkulierten Risiko. Dagegen halfen die „Angie-Sprechchöre“ der Zuschauer wenig. Nach dem verlorenen ersten Durchgang zog sich Kerber kurz in die Katakomben zurück.

Mehr zum Thema 1/

Womöglich versuchte sie sich daran zu erinnern, dass ihre Siege in den vorherigen beiden Aufeinandertreffen mit der 28 Jahre alten Belarussin über drei Sätze zustande kamen; im vergangenen Jahr in Wimbledon, wo sie ins Halbfinale einzog, hatte sie den ersten Durchgang gegen Sasnowitsch ebenfalls verloren. Doch obwohl die zweitälteste Spielerin im verbliebenen Feld, von ihrer zuvor schon ausgeschiedenen Kollegin Andrea Petkovic als fit „wie ein junges Hüpf-Reh“ bezeichnet wurde, hatte sie Sasnowitsch nicht Entscheidendes mehr entgegenzusetzen.

Damit endete auch die Serie von sieben Siegen, die sie zum Titel in Straßburg und in die dritte Runde von Paris geführt hatte. Ihre „Liebe zum Tennissport“, von der Kerber in Paris gesprochen hatte, wird demnächst auf ihrem geliebten Rasen wieder erblühen.