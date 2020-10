Tennis bei French Open : Zverev scheitert an einem Überflieger

Diesmal fand er keinen Weg aus der Grube. Im Achtelfinale der French Open unterlag Alexander Zverev dem 19 Jahre alten Italiener Jannik Sinner (3:6, 3:6, 6:4, 3:6). Was immer er auch versuchte an diesem stürmischen Tag in Paris, der junge Mann auf der anderen Seite war nicht zu erschüttern und hatte die besseren Antworten parat. Und Sinner steigt nun wirklich in große Schuhe. Beim ersten Auftritt in Paris direkt im Viertelfinale zu landen – das schaffte zuletzt vor 15 Jahren ein Spanier namens Rafael Nadal, der in jenem Jahr auch gleich den ersten Titel gewann und bekanntlich noch ein paar in den Jahren danach.

FAZ.NET komplett Sichern Sie sich alle aktuellen Informationen und Hintergründe zur Präsidentenwahl Jetzt F+ für nur 1€/Woche lesen

Und auch ein anderer Vergleich zeigt, was es mit Jannik Sinner auf sich hat – mit 19 Jahren und 56 Tagen ist er der Jüngste Viertelfinalist eines Grand-Slam-Turniers seit Novak Djokovics Auftritt in Paris anno 2006. Und das Ganze gewinnt noch ein wenig mehr Bedeutung angesichts der Tatsache, dass er zum ersten Mal bei einem Grand-Slam-Turnier gegen ein Mitglied der Top 10 gewann.

Ungerührt, so als spiele er zu Hause in Sexten um die Herbstmeisterschaft im lokalen Klub, blieb der junge Italiener seiner Linie treu. Stand im Gegensatz zu Zverev dicht an der Grundlinie, machte Druck, ging lange Ballwechsel mit und hatte am Ende den Mut zum entscheidenden Schuss. Und natürlich bekam er mit, dass Zverev lange brauchte, um halbwegs auf Betriebstemperatur zu kommen. Mit dem Rückenwind eines frühen Breaks im ersten Satz machte er sich auf den Weg, und es sah lange Zeit nicht danach aus, dass Zverev näher kam. Sinner nutzte Breakchancen konsequent, Zverev vergab sie.

Zverev braucht einen Arzt

Der ließ Ende des ersten Satzes einen Arzt kommen und verlangte nach Nasenspray, offensichtlich hatte er sich beim Herbstturnier im Stade Roland Garros verkühlt. Auch an diesem Sonntag waren die Bedingungen kein Traum. Hin und wieder schien zwar die Sonne, aber der unberechenbare Wind blies nicht nur den roten Sand über den Platz, er jagte auch die Wolken und spielte mit Licht und Schatten. Nach knapp 90 Minuten hatte Alexander Zverev zwei Sätze verloren, und obwohl er gerade in der jüngsten Vergangenheit aus diversen Gruben geklettert war, sah es in diesen Momenten nicht so aus, als werde er das auch diesmal wieder schaffen.

Er spielte besser danach, keine Frage, aber war es nicht zu spät? Hätte er nicht von Anfang an offensiver sein müssen? Hätte er. Im dritten Satz jedenfalls versuchte er es gelegentlich mit Variationen, Serve und Volley beim zweiten Aufschlag und Ähnlichem. Und obwohl nicht alles funktionierte, reichte es doch, um Sinner zumindest gelegentlich zu verwirren. Mit einem Doppelfehler beim Stand von 4:4 und Vorteil Zverev öffnete dieser die Tür für den Gegner einen Spalt. Der brauchte dann zwar noch sechs Satzbälle, aber nach zwei Stunden und 20 Minuten war Zverev wieder im Spiel.

Doch der Südtiroler Sinner ließ sich selbst vom Verlust dieses Satzes nicht bremsen; er verließ kurz den Platz, und als er zurückkam, hatte er die Gedanken offensichtlich sortiert. Mit einem Doppelfehler gab Zverev sein erstes Aufschlagspiel im vierten Satz ab, und das war der Anfang vom Ende. Er gab zwar nie auf, doch es reichte nicht mehr, denn Sinner wich einfach nicht zurück. Nach drei Stunden verwandelte der großartige Herausforderer den ersten Matchball.

Und im Viertelfinale geht die Reise gegen ebenjenen Mann weiter, in dessen Spuren er unterwegs ist – Rafael Nadal. Der Titelverteidiger war beim Sieg gegen den jungen Amerikaner Sebastian Korda, den Sohn des Australian-Open-Siegers von 1998, Petr Korda, in drei Sätzen recht ordentlich in Form, um mal Nadals gern benutztes Understatement zu bemühen – 6:1, 6:1, 6:2 in weniger als zwei Stunden. Wie er sich selbst sieht dieser Tage? „Also, ich habe noch keinen Satz verloren bei guten Ergebnissen, ich kann mich nicht beschweren.“ Das Spiel gegen Jannik Sinner im Viertelfinale wird das 100. seiner Karriere bei den French Open sein. Von den bisherigen 99 verlor er zwei; man kann es nicht oft genug erwähnen.

Mehr zum Thema 1/

Bei den Frauen schied Topfavoritin Simona Halep derweil völlig überraschend im Achtelfinale aus. Die rumänische Weltranglisten-Zweite musste sich einer wie entfesselt aufspielenden Iga Swiatek aus Polen mit 1:6, 2:6 geschlagen geben. Für Halep war es die erste Niederlage seit dem Halbfinale bei den Australian Open in Melbourne. Danach hatte die 29-Jährige 17 Partien in Serie gewonnen und die Titel in Dubai, Prag und zuletzt in Rom geholt. Die 19 Jahre alte Swiatek, Nummer 54 der Tennis-Welt, benötigte nur 68 Minuten für ihren Erfolg. 2019 hatte Halep gegen die Polin im Achtelfinale noch mit 6:1, 6:0 gesiegt.