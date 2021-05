Tennis-Star Zverev im Fokus : Alexander der Unverstandene

Aktualisiert am

Alexander Zverev zählt im Tennis zur Weltspitze, ist in Deutschland aber nicht sehr populär. Das kann er nur selbst ändern – etwa mit einem Grand-Slam-Sieg bei den French Open.

Vor wenigen Wochen saß Alexander Zverev bei einer Pressekonferenz und wunderte sich. Soeben hatte er das Masters von Madrid gewonnen. Ein wichtiges Turnier, ein großes Turnier. Die Masters rangieren im Profitennis direkt unterhalb der vier Grand Slams. Auf dem Weg ins Endspiel hatte Zverev groß aufgetrumpft und unter anderem den „Sandplatzkönig“ Rafael Nadal auf dessen Lieblingsbelag bezwungen, dazu dessen Kronprinz und US-Open-Champion Dominic Thiem. Doch nachdem der Deutsche zum bereits vierten Mal in seiner Karriere bei einem Event dieser Kategorie triumphiert hatte, geschah: nichts.

Pirmin Clossé Sportredakteur. Folgen Ich folge

Im Anschluss an den englischen Teil des Pressegesprächs wurde, so ist das üblich, um Fragen in der Landessprache des Interviewten gebeten. Doch die gab es nicht. „Keine?“, stellte Zverev erstaunt fest. „Ich gewinne ein Masters, und es kommen keine Fragen auf Deutsch?“ Dann sagte er einen Satz, aus dem eine gewisse Bitterkeit zu klingen schien: „Wie man sieht, bin ich den Deutschen wirklich egal.“