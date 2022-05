Super-Dienstag der French Open : Alles dreht sich nur um Carlos Alcaraz

Alexander Zverev beklagt mangelnde Wertschätzung in Paris und kritisiert die Bevorzugung seines Viertelfinalgegners. Rafael Nadal will gegen Novak Djokovic so spielen, als ob es das letzte Mal wäre.

Carlos Alcaraz ist der Publikumsliebling in Paris. Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Netflix hat wieder Großes vor: Innenansichten aus dem Tenniszirkus, exklusiv und in Farbe. Ganz nah dran an den Typen, die so smart den Schläger schwingen und so cool erscheinen. Manche Spieler machen mit, andere Stars verweigern sich der Verfolgung und Filmerei auf Schritt und Tritt. Alexander Zverev gehört zu denen, die das Vorhaben nach dem Vorbild der erfolgreichen Formel-1-Dokumentation „Drive to Survive“ sensationell finden und die Netflix-Leute nah an sich heranlassen.

Der Weltranglistendritte macht ja einiges her: Er spielt ansehnlich und sieht auch so aus, verliert auf dem Tennisplatz gelegentlich die Kontrolle und hat eine Freundin, die ihm zusätzlich etwas Verwegenes verleiht. Und Zverev liefert Konfliktstoff, den eine solche Dokumentation dringend benötigt, um mehr zu bieten als die bekannten Bilder von langen Ballwechseln. Gerade jetzt giftet der Tennisprofi aus Hamburg dagegen, dass ein junger Bursche aus Spanien allen anderen Tennisprofis die Show stiehlt. Heute in Paris, demnächst vermutlich beim Streamingdienst Netflix.