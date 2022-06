Frauenfinale der French Open : Hier spielt die Leseratte gegen die Weltverbesserin

Die Lebenswelt vieler Tennisprofis endet an der Grundlinie. Sie versuchen tagein, tagaus, den Ball möglichst präzise, hart und oft in das gegnerische Feld zu schlagen. Der Rest ist Körperpflege, Videospiele, Instagram, Freund oder Freundin – fertig. Die beiden jungen Damen, die an diesem Samstag (15.00 Uhr bei Eurosport) um den Titel bei den French Open spielen, sind von anderem Schlag.

Wer von Sportlern mehr erwartet als austrainierte Körper und Fokussierung auf den Wettkampf, der kann es als Traumfinale ansehen: eine Begegnung zweier sehr junger Damen, die viel mehr im Kopf haben als Tennis. Hätten die beiden sich nicht so früh für den Beruf des Tennisprofis entschieden, würde Iga Swiatek wohl gerade ihren Bachelor in Literatursoziologie machen und Coco Gauff Protestveranstaltungen für Fridays for Future organisieren.

Die 21 Jahre alte Polin Swiatek, seit Monaten die beste Spielerin der Welt, verschlingt Bücher wie andere Leute Asia-Nudeln und hat jede Woche neue Lektüretipps parat. Gerade liest sie, passend zu ihrem zweiwöchigen Frankreichaufenthalt, „Die drei Musketiere“ von Alexandre Dumas. Davor hat sie „21 Lektionen für das 21. Jahrhundert“ des israelischen Historikers Yuval Noah Harari hinter sich gebracht. Sie wolle ihren Horizont erweitern, sagte Swiatek. „Harari denkt über Dinge nach, auf die ich selbst niemals gekommen wäre.“

„Erst Mensch, dann Tennisspielerin“

Coco Gauff, 18 Jahre jung und Amerikanerin, nutzt dagegen die Bühne eines Grand-Slam-Turniers, um politische Botschaften zu verbreiten. Im Moment wirbt sie, erschüttert von dem Schulmassaker im texanischen Uvalde, um Frieden in ihrer Heimat: „Keine Waffengewalt!“, schrieb Gauff nach ihrem Halbfinalsieg auf die Linse der Fernsehkamera am Spielfeldrand, also dorthin, wo andere Tennisprofis ihren Namen oder ein Herzchen kritzeln.

„Mein Vater hat mir immer gesagt, dass ich mit meinem Schläger die Welt verändern könnte. Er bezog dies nicht nur aufs Tennis “, sagte Gauff. Dass sie ihre Prominenz und das Pariser Podium nutzt und sich als Sportlerin für gesellschaftliche Belange einsetzt, ist für sie nur natürlich: „Ich bin erst Mensch und dann Tennisspielerin.“

Bei Swiatek hat es klick gemacht

Auch sportlich sind die Rollen vor dem Pariser Finale klar verteilt. Iga Swiatek, die Leseratte, ist die unumstrittene Favoritin, an der seit Monaten jede Gegnerin mehr oder weniger kläglich scheitert. 34 Matches und fünf Turniere hat die Polin nacheinander gewonnen, 16 Sätze beendete sie mit 6:0, die meisten anderen verliefen kaum weniger eindeutig.

Gewönne sie auch an diesem Samstag, wäre sie nicht nur zum zweiten Mal nach 2020 Roland-Garros-Champion, sondern hätte auch die längste Erfolgsserie nach Venus Williams im Jahr 2000 erreicht. „Es hat in dieser Saison in jeder Hinsicht klick gemacht, körperlich, spielerisch und mental“, sagte Swiatek.

Die Führung in der Weltrangliste, die sie nach Ashleigh Bartys plötzlichem Rückzug ins Private Anfang April übernahm, bestätigt die Polin Woche für Woche mit selbstverständlicher Souveränität. „Es erscheint mir aber offensichtlich, dass meine Serie bald zu Ende gehen wird“, sagte Swiatek nach ihrem wieder einmal standesgemäßen 6:2, 6:1-Halbfinalsieg über die Russin Darja Kassatkina. Ihre letzten acht Endspiele auf der Profitour hat Swiatek allesamt gewonnen. Ob die Erfolgssträhne an diesem Pariser Pfingstsamstag reißt?

Gauffs schmaler Grat

Coco Gauff, die Weltverbesserin, ist die selbstbewusste Herausforderin, die sich mit dem Erreichen ihres ersten Grand-Slam-Endspiels nicht zufriedengeben will. Dass sie sich ohne Satzverlust ins Endspiel durchgeschlagen hat und damit sogar einen Tick besser dasteht als Swiatek, dass sie mit ihren 18 Lenzen die jüngste Finalteilnehmerin bei einem der vier bedeutendsten Turniere seit Maria Scharapowa 2004 in Wimbledon ist – alles schön und gut, aber nicht alles.

Sie fühle sich bereit, einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen, sagte Gauff, wolle sich aber gleichzeitig nicht unter Druck setzen: „Es ist ein schmaler Grat zwischen Selbstvertrauen haben und sich zu sehr hochzupuschen.“ Sie hat die wichtigsten Lektionen ihrer jungen, aber bewegten Karriere verstanden.

Nachdem Coco Gauff 2018 den Juniorinnentitel in Roland Garros gewonnen und sich zur Nummer eins beim weiblichen Nachwuchs emporgeschwungen hatte, wurde sie sogleich als kommender Superstar und Nachfolgerin von Serena Williams gefeiert. Nicht wegen ihres Äußeren, sondern wegen ihres Talents und ihrer Power. 2019, als Gauff gerade einmal 15 war, schien sie den Hype in Wimbledon zu bestätigen.

Sie bezwang Venus Williams, unterlag erst im Achtelfinale der späteren Turniersiegerin Simona Halep. „Indem ich alles geglaubt habe, bin ich in eine Falle getappt“, sagte Gauff in Paris über den Hype von damals. Heute fühlt sie sich freier, das zeigt sie auch auf den Plätzen von Roland Garros. Ihre Einstellung: „Es ist nur ein Tennismatch. Komme, was wolle.“

„Ich habe nichts zu verlieren“

Iga Swiateks Hoffnung, dass ihre Gegnerinnen von Tag zu Tag nervöser werden, während sie unverdrossen ihre sportliche Macht ausspielt, scheinen sich bei Gauff nicht zu erfüllen. „Ich habe nichts zu verlieren“, sagte sie vor dem Finale. Die Amerikanerin hat an Muskeln und Mentalität zugelegt, vor allem hat sie die für lange Sandplatzmatches nötige Geduld sowie ein paar taktische Finessen gelernt.

Klüger und kompletter spielt Iga Swiatek. Sie verfügt über eine gewaltige Vorhand und deckt ihre Platzhälfte so gut ab wie keine Zweite. Sie liebt Mathematik, und so spielt sie auch: In ihren Winkelzügen steckt viel Logik, wie im Schach. „Es ist schwer, Lücken in ihrem Spiel zu finden“, sagte Gauffs Landsmännin Jessica Pegula nach ihrer Pariser Viertelfinalniederlage gegen die Polin. Das Frauenendspiel wird auch zu einer intellektuellen Herausforderung: erst für Gauff, danach für alle. So oder so.