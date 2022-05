Endspiel in Paris : Alexander Zverev verzichtet auf die Champions League

Außenstehende ahnen ja oft gar nicht, worauf Tennisprofis alles verzichten müssen. So ist der Urlaub überschaubar, weil sich jede Saison über rund zehneinhalb Monate zieht, sich danach nur ein kurzes Zeitfenster öffnet für einen Erholungstrip nach Bali oder auf die Malediven, ehe es auch schon wieder losgeht mit der Vorbereitung auf das folgende Tennisjahr. Im Alltagstrott ist die Freizeit auch arg eingeschränkt, weil die Spieler ständig um die Welt fliegen, bei den Turnieren Tag für Tag auf dem Platz stehen, hinzu kommen Vor- und Nachbereitung wie Behandlungen des Körpers sowie Pflichten bei Sponsoren oder Medien. An diesem Samstag in Paris jedoch fällt vielen Tennisprofis die Abstinenz besonders schwer: Während sie nämlich im Südwesten der Metropole in Roland Garros um einen der vier wichtigsten Titel des Jahres spielen, lockt nur ein paar Kilometer weiter nordöstlich im Stade de France ein Höhepunkt der Fußballsaison – das Champions-League-Finale zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid.

Der eingefleischte Real-Anhänger Rafael Nadal hat angekündigt, ins Stadion gehen zu wollen – sofern er sich am Abend gut fühlt und es seine Achtelfinalansetzung am Sonntag gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime erlaubt. Andere Tennisstars, die auch Fußballfans sind, haben zwar über ihre Sponsoren Karten bekommen, lassen sie aber schweren Herzens verfallen. Schließlich könne das Finale bis gegen Mitternacht dauern, bis man im Bett sei, vergehe noch mehr Zeit, erklärte der Hamburger Alexander Zverev: „Ich spiele hier ein Grand-Slam-Turnier und habe am Tag nach dem Finale ein Match.“ Anders ausgedrückt: Wer Champion werden will, muss auf die Champions League verzichten.

Hotelzimmer statt Stade de France

Zverev wird sich das Fußballspiel selbstverständlich trotzdem anschauen, im Hotelzimmer im Fernsehen, damit er möglichst früh schlafen kann vor seinem Achtelfinalspiel gegen einen Spanier, den er so wenig kennt wie die meisten anderen auf der Tour. Bernabe Zapata Miralles heißt der letzte Mann, der Zverevs Traum-Viertelfinale gegen den spanischen Jungstar und Turnier-Mitfavoriten Carlos Alcaraz noch im Wege steht. Ihn sollte der 25 Jahre Deutsche keinesfalls unterschätzen. „Er erlebt hier die Woche seines Lebens“, sagt der Weltranglistendritte, der gegen den gleichaltrigen, 128 Plätze tiefer eingestuften Profi aus Valencia zum ersten Mal spielt.

Ob Zapata Miralles auch lange aufbleibt, um das Champions-League-Finale zu verfolgen, ist nicht bekannt. Sicher ist, dass der Spanier wohl schon jetzt müder ist als Zverev. Sechs Matches stecken Zapata Miralles schon in den Knochen: erst drei in der Qualifikation, durch die er musste, dann drei im Hauptfeld, kurioserweise ausnahmslos gegen Amerikaner. Zverev dagegen hat bis auf sein Fünfsatzmatch gegen den Argentinier Sebastian Baez in der zweiten Runde nicht viel Kraft gelassen; anders als früher, als er bei Grand-Slam-Turnieren schon in frühen Runden über die volle Distanz musste und ihm die Puste ausging, als es drauf ankam.

Für Zverev kommt es stets darauf an, auf dem Platz die emotionale Balance zu finden. Einerseits cool und konzentriert sein Spiel durchzuziehen, andererseits aber seine Gefühle nicht zu unterdrücken. Bei seinem Pariser Zweirundenmarathon gegen Baez hatte er das Gleichgewicht lange vermissen lassen, stand die ersten eineinhalb Sätze geradezu neben sich. Am Freitag bei seinem Dreisatzsieg gegen den Amerikaner Brandon Nakashima (7:6, 6:3, 7:6) war er von Beginn an recht solide in Spielweise und Gefühlshaushalt. „Ich wollte aktiver sein als in der Runde zuvor“, erklärte Zverev.

„Ich bin ein großer Klopp-Fan“

Recht ausgeglichen wird der Olympiasieger von Tokio auch vor dem Fernseher sitzen, wenn er das Champions-League-Finale schaut. Weil sein Lieblingsverein FC Bayern nicht dabei ist, drückt er dem einen und anderen Deutschen die Daumen. Einerseits Real-Profi Toni Kroos, der ein großer Tennisfan ist und den Zverev sehr gut kennt. Und auf der anderen Seite Liverpool-Trainer Jürgen Klopp: „Ich bin ein großer Jürgen-Klopp-Fan, von daher bin ich ein bisschen beim FC Liverpool“, gesteht Zverev.

Das Schöne in der diesjährigen „Königsklasse“ des Fußballs ist aus deutscher Sicht: Am Ende hält auf jeden Fall ein Landsmann die Trophäe in Händen. Ein paar Kilometer weiter beim Sandplatzturnier von Roland Garros ruhen dagegen alle Hoffnungen einzig auf Alexander Zverev. Seinen ersten Grand-Slam-Titel will er unbedingt, ob in Paris oder anderswo: „Wo ich den Titel gewinne“, sagt er, „ist mir relativ Latte.“