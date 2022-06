Zverev-Drama bei French Open : „Sascha liegen zu sehen war herzzerreißend“

Am Freitag hat der All England Club bekanntgegeben, welche Teilnehmer für die diesjährige Auflage des Wimbledon-Turniers vorgesehen sind. Auf der sogenannten entry list findet sich erwartungsgemäß kein Tennisprofi aus Russland und Belarus, weil der Londoner Nobelklub sie wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ausgeschlossen hat.

Auf der Teilnehmerliste steht allerdings auch der Name eines Stars, der wohl oder übel gestrichen werden muss. Alexander Zverev hat in der Nacht seinem fatalen Halbfinale gegen Rafael Nadal bei den French Open wenig Hoffnung gezeigt, beim Höhepunkt der Rasensaison und des Tennisjahres vom 27. Juni an mitmischen zu können. „Es sieht so aus, dass ich eine sehr ernsthafte Verletzung habe“, sagte der beste Tennisspieler Deutschlands in einer 49-sekündigen Videobotschaft, die vom Veranstalter in Roland Garros in der Nacht zum Samstag verbreitet wurde.

Die Aussicht, bis auf weiteres nicht auf dem Tennisplatz stehen zu können, hat den 25 Jahre alten Hamburger sichtlich mitgenommen. „Es war ein sehr schwieriger Moment für mich auf dem Platz“, sagte Zverev rückblickend auf jene Szenen, die sich nach drei Stunden vor den Augen von 15.000 Zuschauern auf dem Court Philippe-Chatrier und Millionen vor den Bildschirmen abspielten.

Nachdem der Deutsche bei der Jagd nach einem Ball mit dem rechten Knöchel umgeknickt war, lag er minutenlang schmerzverzerrt am Boden und bekam feuchte Augen. Im Rollstuhl musste er den Platz verlassen, auf Krücken kehrte er zurück, um sich von Nadal, dem Schiedsrichter und den Zuschauern zu verabschieden.

„Es war ein fantastisches Match, bis das passiert ist, was passiert ist“, sagte Zverev. Nach dem hochintensive Match gegen den French-Open-Rekordsieger Nadal, der es in seinem 14. Endspiel an diesem Sonntag mit dem Norweger Casper Ruud zu tun bekommt, musste Zverev nach 3:13 Stunden Spielzeit beim Stand von 6:7 (8:10), 6:6 aufgeben.

Nach der Rückkehr nach Hamburg soll es laut Angaben von Zverevs älterem Bruder Mischa eine Diagnose geben, wie schlimm es den Deutschen erwischt hat. Auch für Mischa Zverev waren die Momente bitter. Fungiert er doch nicht nur als Manager seines Bruders, sondern hat das Halbfinale bei Eurosport live kommentiert.

Er war als Experte eingesprungen, nachdem Boris Becker den gewohnten Job wegen seiner Inhaftierung nicht hatte antreten können. „Alles kann passieren, aber so etwas ist einfach nur unverdient“, sagte Mischa Zverevs in Mikrofon. Auf dem Platz fand Nadal die richtigen Worte: Er glaube, dass Zverev seinen nicht nur seinen heiß ersehnten ersten Grand-Slam-Turnier-Titel gewinnen werde, sondern einige davon.

Aus der gesamten Sportszene erhielt Alexander Zverev viel Mitgefühl. „Ein grausames Ende für ein sensationelles Halbfinale und ein tolles Turnier“, schrieb Augenzeuge Bastian Schweinsteiger auf Twitter. Seine Frau Ana Ivanovic, die Zverevs Match ebenfalls bis zum bitteren Ende im Pariser Tennisstadion verfolgte, wünschte dem Deutschen „schnelle Genesung“.

Tennislegende und Eurosport-Experte Mats Wilander sprach von einem „der schlimmsten Dinge, die ich gesehen habe“: „Sascha auf dem Platz liegen zu sehen war herzzerreißend.“ Der Deutsche Tennisbund (DTB) machte seinem sportlich besten Vertreter sogleich Mut: „Dein Tag wird kommen“, twitterte der DTB. im Hinblick auf den von Zverev ersehnten ersten Titel bei einem der vier wichtigsten Tennisturniere.

Die tragische Szene vom Freitag, im zweiten Satz beim Stand von 6:5 und 30:40 aus Zverevs Sicht erinnerte die Tenniswelt sogleich an Michael Stichs Fehltritt in Wien 1995. Auch der Wimbledonsieger von 1991 knickte damals böse mit dem Fuß um, er musste danach dreieinhalb Monate pausieren. „Als ich wiederkam, habe ich direkt das erste Turnier gewonnen und mich erneut verletzt“, sagte Stich im Sender Sky. Er hätte damals die Zwangspause genutzt, um an seinem Spiel zu arbeiten. Ähnliches wünscht er Zverev: „Er ist jung, und ich hoffe, dass er stärker zurückkommt.“

So mitfühlend die alten und neuen Kollegen sich zeigten, die Statistik ist unerbittlich. Als letzte Tat von Alexander Zverev beim Grand-Slam-Turnier in Paris steht dort geschrieben: „Zverev verliert den Punkt durch einen erzwungenen Vorhandfehler.“ Sportresultate können so hart sein. Vor allem, wenn sie nur die halbe Wahrheit ausweisen.