Vier-Satz-Sieg über Alcaraz : Zverev kämpft sich ins Halbfinale der French Open

Aktualisiert am

Nach einer starken Leistung steht Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev im Halbfinale der French Open in Paris. In der Partie gegen das spanische Talent Carlos Alcaraz verwandelt der Deutsche seinen Matchball nach mehr als drei Stunden.

Alexander Zverev steht nach einer herausragenden Leistung wie im Vorjahr im Halbfinale der French Open. Der Tennis-Olympiasieger rang das spanische Ausnahmetalent Carlos Alcaraz am Dienstag mit 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7) nieder und überzeugte dabei auf ganzer Linie. Zverev schlug erstmals im zwölften Versuch einen Top-Ten-Spieler in einem Major und steht zum fünften Mal auf höchster Ebene in der Runde der letzten Vier. Nach 3:18 Stunden verwandelte er seinen zweiten Matchball.

Der Weltranglistendritte trifft nun im Duell um ein Finalticket auf Grand-Slam-Rekordsieger Rafael Nadal aus Spanien oder den Weltranglistenersten Novak Djokovic aus Serbien. Die Topstars treten im Abendspiel von Paris zum insgesamt 59. Mal gegeneinander an. Zverev stand 2020 bereits im Finale der US Open, unterlag aber dem Österreicher Dominic Thiem knapp.

Der deutsche Topspieler, der in der zweiten Runde in Paris vor dem Aus stand, setzte den 19 Jahre alten Alcaraz von Beginn des Matches an mit starkem Service und fast fehlerfreiem Spiel von der Grundlinie unter Druck. Auch von Alcaraz' Satzgewinn ließ sich Zverev nicht beeindrucken und verdiente sich den Prestigeerfolg.