Paris, Stadt der Liebe: Ist viel Klischee, stimmt aber ein bisschen, ein bisschen auch nicht. Das Tennispublikum in der Hauptstadt ist sehr wählerisch, wem es seine Zuneigung schenkt. Landsleute werden selbstverständlich von Natur aus geliebt, Roger Federer, Rafael Nadal und Stan Wawrinka haben es als Ausländer geschafft, sich in die Herzen der Hauptstädter zu spielen.

Weil bei der aktuellen Auflage der French Open jedoch alle französischen Teilnehmer schon ebenso frühzeitig ausgeschieden sind wie Wawrinka als verehrter Turniersieger von 2018, der Schweizer Maestro sich nicht mehr im Tenniszirkus blicken lässt und der Rekordsieger aus Spanien verletzt fehlt, suchen die Pariser nach einem Neuen, der ihrer Gunst würdig erscheint. Wenn die Eindrücke der ersten Turnierwoche von Roland Garros nicht trügen, ist Alexander Zverev – neben den Jungstars Carlos Alcaraz aus Spanien und Holger Rune aus Dänemark – ein heißer Anwärter auf die Rolle des neuen Herzbuben von Paris.

Darum ist Zverev in Paris beliebt

Der Hamburger trägt seinen Teil zum romantischen Miteinander bei. Zum einen sportlich wie am Samstag in der sogenannten Night Session, als er den Amerikaner Francis Tiafoe in vier Sätzen bezwungen hat und zum sechsten Mal nacheinander ins Achtelfinale von Paris eingezogen ist. Zum anderen in seinen Siegeransprachen, in denen der Olympiasieger seinen Charme spielen lässt und mit seiner Spielweise und seinem Lächeln auf die Leute anziehend wirkt.

Er liebe Tennis mehr als alles andere auf der Welt, er liebe den Wettkampf, er liebe das Publikum, umgarnte der in Monte Carlo lebende Hamburger all jene Menschen, die nicht die letzte Metro hatten erwischen wollen und bis eine halbe Stunde nach Mitternacht auf dem Court Philippe-Chatrier ausharrten.

Selbstverständlich vergaß Zverev auch nicht zu erwähnen, dass seine Liebe auf eine harte Probe gestellt wurde. Auf den Tag genau ein Jahr vor dem nächtlichen Duell mit Tiafoe hatte er im Halbfinale gegen Nadal seinen folgenschweren Fehltritt geleistet, der eine Operation und eine sieben Monate lange Pause nach sich zog.

Geht es nach Zverev, dann reicht es nun aber auch mit den romantischen Rendezvous zu nächtlicher Stunde. Eigentlich möge er die Night Session, sagte er nach der zweiten Nachtschicht nacheinander, die er mit einem 3:6, 7:6 (7:3), 6:1 und 7:6 (7:5)-Drittrundensieg beendete. Aber wenn er vier Sätze und 3:41 Stunden spiele wie gegen Tiafoe, „dann gehst du morgens um vier, fünf Uhr ins Bett“. Der Körper gerate aus dem Rhythmus: „Das ist nicht mehr gesund für den Spieler, der das Match gewinnt und am nächsten Tag wieder spielen muss.“

Es gibt unendlich viele Beispiele von Spielern, die sich bis in die frühen Morgenstunden durchgequält haben und einen Tag später saft- und kraftlos waren und ihre Partie verloren. In Spielerkreisen sind Night Sessions deshalb unbeliebt, wie immer wieder zu hören ist. Aber die übertragenden TV-Sender wollen zur besten Sendezeit selbstverständlich sportlich heiße Ware.

Nach seiner körperlichen und mentalen Schinderei geht Zverev mit einem unschätzbaren Nachteil in sein Achtelfinalmatch gegen Grigori Dimitrow. Der Bulgare hat seine bisherigen drei Begegnungen zu angenehmer Uhrzeit gespielt und allesamt recht glatt in drei Sätzen gewonnen; zuletzt am Samstag gegen den Kempener Daniel Altmaier, dem nach seiner vorangegangenen fünfeinhalbstündigen Partie gegen den Südtiroler Jannik Sinner beim 4:6, 3:6, 1:6 gegen Dimitrow einfach die Puste ausging.

Ob Kraft und Konzentration reichen bei Zverev? Er freue sich, beim wichtigsten Sandplatzturnier der Welt die zweite Woche erreicht zu haben, sagte der 26-Jährige: „Hoffentlich wird es noch weit für mich gehen.“ Nach seinem Halbfinaleinzug im Vorjahr hat er viele Weltranglistenpunkte zu verteidigen; gelingt es ihm nicht, rutscht er auf Platz 43 ab und wird womöglich in Wimbledon nicht mehr zu den gesetzten Spielern gehören.

Noch bekümmert Zverev das wenig, sein Fokus richtet sich zunächst auf Körperpflege und Dimitrow: „Er spielt momentan vielleicht sein bestes Tennis auf Sand.“ Selbst spielt der Hamburger so gut, wie es angesichts der vergangenen, eher mauen Wochen nicht unbedingt zu erwarten war. Schwankungen gehören weiter zu Zverevs Spiel, wie bei seinen zehn Doppelfehlern gegen Tiafoe, von denen zwei prompt einen Aufschlagverlust zur Folge hatten. In entscheidenden Momenten des Spiels hat aber alles zusammengepasst: Geschick, Glück und die Gunst der Franzosen.