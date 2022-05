French Open : Kräftesparender Zverev steht im Achtelfinale

Aktualisiert am

Glanz- und mühelos: Alexander Zverev in der dritten Runde der French Open gegen Brandon Nakashima Bild: AFP

Alexander Zverev ist bei den French Open ohne zu glänzen ins Achtelfinale eingezogen. Zwei Tage nach seinem spannenden Fünfsatz-Krimi gegen den Argentinier Sebastian Baez gewann der Tennis-Olympiasieger am Freitagabend in Paris gegen den Amerikaner Brandon Nakashima mit 7:6 (7:2), 6:3, 7:6 (7:5). Damit geht für den 25 Jahre alten Hamburger die Jagd nach dem ersten Grand Slam weiter. Zverev bekommt es jetzt mit dem spanischen Qualifikanten Bernabe Zapata Miralles zu tun. Danach könnte es zum Viertelfinal-Knaller gegen Tennis-Wunderkind Carlos Alcaraz kommen.

Gegen Nakashima zeigte der Weltranglistendritte in 2:48 Stunden die Geduld und Souveränität, die er bei seinem Beinahe-Aus gegen Sebastian Baez in der zweiten Runde noch hatte vermissen lassen. „Ich habe mein Level deutlich angehoben, es war ein sehr anderes Match als vorgestern“, sagte Zverev. „So war es mir viel lieber, und ich habe die Atmosphäre hier genossen.“

Zverev wurde gegen den 20 Jahre alte Amerikaner kaum gefordert und konnte Kräfte für die weiteren Aufgabe sparen. Allerdings wird er sich für höhere Aufgaben weiter steigern müssen. Vor allem im ersten Satz agierte Zverev lange Zeit zu passiv und brachte sich so immer wieder selbst in Schwierigkeiten. Erst im Tiebreak zog der gebürtige Hamburger das Tempo etwas an und holte sich nach 55 Minuten den ersten Durchgang. Nach einem schnellen Break im zweiten Satz lief auch im dritten Abschnitt zunächst alles nach Plan für Zverev. Nach einem Break zum 3:2 schien die Partie auf dem Court Suzanne Lenglen gelaufen. Doch dann wurde Zverev wieder unkonzentriert und gab prompt selbst seinen Service ab. Nakashima witterte nun etwas Morgenluft, die Zuschauer hofften auf eine Verlängerung der Partie. Doch im Tiebreak behielt Zverev die Nerven und ersparte sich einen vierten Satz.

Mehr zum Thema 1/

Zverev ist der letzte deutsche Tennisprofi in Paris, nachdem Angelique Kerber in der dritten Runde an Alexandra Sasnowitsch aus Belarus gescheitert war.