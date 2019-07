1:0 gegen Schweden : „Oranje-Meisjes“ ziehen ins Finale ein

Im Finale der Fußball-WM der Frauen in Frankreich kommt es zum Duell zwischen dem Weltmeister und dem Europameister. Die Niederlande stehen bei ihrer zweiten WM-Teilnahme durch einen 1:0-Sieg nach Verlängerung gegen Schweden erstmals im Endspiel. Das Tor erzielte die in den vergangenen Jahren in der Bundesliga für den FFC Frankfurt spielende Jackie Groenen (109. Minute). Das Halbfinale konnte nicht mit dem Niveau des Duells zwischen den Vereinigten Staaten und England vom Vortag mithalten. Da die Verlängerung eine zusätzliche Belastung darstellt, ist fraglich, wie die Niederlande am Sonntag (17 Uhr) gegen die Vereinigten Staaten eine Chance haben sollen.

Frauenfussball-WM 2019 Liveticker

Die niederländische Trainerin Sarina Wiegman veränderte erstmals seit Beginn der niederländischen Erfolgsserie von nun zwölf gewonnenen Turnierspielen nacheinander ihre eingespielte Startformation in der Offensive: Shanice van de Sanden musste vor 48.000 Zuschauern im Stadion ihres Klubs Olympique Lyon Lineth Beerensteyn den Vortritt lassen. Schweden hatte die erste Chance. Elin Rubensson spielte Stina Blackstenius frei, die aber an der niederländischen Schlussfrau Sari van Veenendaal scheiterte (13.). Es dauerte bis zur 38. Minute, bis Schweden nach einem Eckball durch Hurtig die nächste Chance hatte. Van Veenendaal verhinderte den Rückstand.

Zur Pause musste die ehemalige Weltfußballerin Lieke Martens vom Platz. Die Niederländerin quält sich seit der Vorrunde mit einer Zehenverletzung, nachdem ihr beim Torjubel eine Mitspielerin auf den Zeh getreten war. Das Spiel blieb zäh: Die in den vergangenen sechs Jahren für den VfL Wolfsburg spielende Nilla Fischer prüfte die niederländische Schlussfrau van Veenendaal, die den Ball mit den Fingerspitzen an den Pfosten lenkte. Auf der Gegenseite waren es dann die Fingerspitzen von Hedvig Lindahl, die einen Kopfball von Vivianne Miedema an die Latte lenkte. In der Verlängerung hinterließen die Niederlande den frischeren Eindruck. Der Siegtreffer durch Jackie Groenen durch einen Flachschuss aus 19 Metern fiel deshalb verdient.

