Aktualisiert am

Ein Kuss von Spaniens Verbandspräsident Luis Rubiales für Fußballspielerin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung nach dem gewonnenen WM-Finale beim Turnier in Australien und Neuseeland hat für Wirbel gesorgt. Rubiales herzte und umarmte die spanischen Spielerinnen bei der Zeremonie nach dem 1:0-Sieg gegen England in Sydney am Sonntag.

Kritik in den Sozialen Medien

Auf Videos in den sozialen Netzwerken war zu sehen, wie der spanische Verbandschef Hermoso bei dieser Gelegenheit nach einer Umarmung und einem Kuss auf die Wange auch auf den Mund küsst. „Hat mir nicht gefallen“, sagte die 33 Jahre alte Offensivspielerin später angesprochen auf die Szene.

In den Sozialen Medien äußerten viele Nutzer deutliche Kritik am Verhalten von Rubiales.

Derweil forderte Sarina Wiegman nach der Endspiel-Niederlage ihres englischen Teams mehr Trainerinnen im Fußball. „Ich denke, wir brauchen mehr weibliche Trainer. Das Gleichgewicht muss besser werden“, sagte die 53-jährige Niederländerin bei der Pressekonferenz nach dem 0:1 gegen Spanien. „Es geht nicht darum, dass Männer nicht willkommen sind, denn ich denke, es gibt viele Männer im Frauenfußball, die großartige Arbeit leisten und schon lange dabei sind. Aber es wäre schön, wenn die Balance besser wäre. Daran müssen wir arbeiten, um es besser zu machen.“

Die Dachverbände UEFA und FIFA würden dies tun, aber auch die Nationalverbände müssten den Frauen Chancen geben. Nur zwölf von 32 Teams waren mit einer Frau auf dem Cheftrainerposten zur WM angereist. Wiegman kam am weitesten, während zum Beispiel Martina Voss-Tecklenburg mit der deutschen Auswahl schon nach der Vorrunde ausschied. Wiegman war mit den Niederlanden (2017) und mit England (2022) Europameister, verpasste aber wie schon mit dem Oranje-Team im Finale 2019 gegen die USA (0:2) den WM-Titel.

Mehr zum Thema 1/

Sie hoffe, so Wiegman, dass jeder nun sehe, dass Frauen inspiriert seien und denken: „Okay, jetzt werde ich Trainerin oder ich werde etwas im Frauenfußball machen.“ Gleichzeitig hoffe sie auch, dass nach diesem Turnier mehr Kinder Fußball spielen würden.