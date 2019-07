Fußball-WM-Finale der Frauen : Die Amerikanerinnen erledigen den Job

In der 79. Minute des Endspiels war die WM für Megan Rapinoe fast perfekt. Als sie für Christen Press das Feld verließ, wurden ihr lautstark Ovationen dargebracht, es erübrigte sich die Frage, wer die Wahl zur Spielerin der Fußball-WM der Frauen gewinnen würde. Rapinoe, die im Halbfinale gegen England wegen einer Oberschenkelblessur noch hatte aussetzen müssen, hatte auch dem Endspiel geprägt: Beim 2:0-Sieg des amerikanischen Nationalteams gelang ihr der Türöffner, als sie den Elfmeter zum 1:0 verwandelte (61. Minute). Rose Lavelle erhöhte später noch auf 2:0 (69.).

Rapinoe musste also nach ihrer Auswechslung nur noch eine Viertelstunde bis zum Abpfiff warten. Dann war der Weltmeistertitel gewonnen. Oder wie es die Amerikaner gerne sagen: Der Job war erledigt, die Mission erfüllt. Und so wird sich nun erweisen, ob Rapinoe und Co. wie angekündigt zumindest großteils die obligatorische Einladung ins Weiße Haus aus Protest gegen Präsident Donald Trump ablehnen werden. Die Amerikanerinnen unterstrichen mit ihrem Erfolg ihre Dominanz: Sie verteidigten ihren Titel von 2015 und sicherten sich insgesamt zum vierten Mal bei bislang acht WM-Auflagen den Turniersieg. Die Niederländerinnen setzten derweil die Tradition ihres Männer-Nationalteams fort. Dieses hat 1974, 1978 und 2010 bei drei Versuchen den Titel verpasst.

Die Auswahl aus den Vereinigten Staaten ging ihr drittes WM-Endspiel in Serie zum dritten Mal mit Megan Rapinoe in der Startelf. Standesgemäß führte sie ihr Team als Kapitänin aufs Feld. Während der Nationalhymne erntete sie frenetischen Beifall, als ihr wie immer aus Protest gegen die Trump-Regierung starres Gesicht auf den Leinwänden des ausverkauften Stadions von Olympique Lyon erschien. Die Protesthaltung, die die seit Freitag 34 Jahre alte Amerikanerin während des Turniers bewies, hat in den vier Wochen der WM in Frankreich den Respekt vor Rapinoe noch einmal deutlich wachsen lassen.

Lediglich die Ehrfurcht der Niederländerinnen hielt sich in Grenzen: Trainerin Sarina Wiegman betonte am Tag zuvor, dass man eine Idee habe, wie man den Amerikanerinnen begegnen werde. „Wir hoffen, dass wir sie überraschen können“, sagte sie. „Sie sind Favorit, wir der Underdog. Das ist okay für uns.“ Auf dem Feld setzten ihre Spielerinnen mit ein paar aggressiven Zweikämpfen Zeichen. So grätschte Danielle van de Donk nach sieben Minuten die physisch deutlich überlegene Sam Mewis ab.

Zudem hatte Wiegman sich eine Überraschung einfallen lassen: die Bondscoach veränderte ihre sonst so starre 4-3-3-Grundordnung, indem sie die rechte Offensivseite weitgehend brach liegen ließ, um der schnellen Lineth Beerenstey die Duelle mit der mindestens genauso schnellen Amerikanerin Crystal Dunn zu ersparen. Stattdessen erzeugte die in der Bundesliga bei Bayern München spielende Beerensteyn im Zentrum zusammen mit der klassischen Mittelstürmerin Viviane Miedema immer wieder Unruhe, wenn sie mit langen Bällen in die Schnittstelle zwischen den Innenverteidigerinnen Abby Dahlkemper und Becky Sauerbrunn geschickt wurde.

So verstrichen die ersten zwölf Minuten, in denen die Amerikanerinnen zuvor in jedem der sechs vorangegangenen Turnierspiele bereits ein Tor erzielt hatten, ohne Gefahr für das niederländische Tor. Die erste große Chance hatten die Amerikanerinnen dann in der 28. Minute: Julie Ertz nahm den Ball nach einer Ecke volley, die niederländische Schlussfrau Sari van Veenendaal faustete den Ball aus der Gefahrenzone. Die Schlussfrau war es auch in der 38. Minute, die gleich zweimal klärte: Nach einer ersten Rapinoe-Flanke wehrte sie einen Mewis-Kopfball ab, wenige Sekunden später hatte sie Glück, dass Alex Morgans Schuss nach der nächsten Rapinoe-Hereingabe an den Pfosten rollte. Van Veenendaal, der in Lyon während der WM-Finalwoche wie jeder Spielführerin eine Bushaltestelle gewidmet worden war, wurde immer wieder zur Endstation für die Amerikanerinnen. In der 40. Minute zeigte sie bei einem Morgan-Flachschuss abermals ihr ganzes Können. Die Niederlande hatten ihr erstes Ziel erreicht: Sie gingen ohne Gegentor in die Pause.

In der 59. Minute war es dann wie schon einige Male zuvor im Turnier der Videoassistent, der den Amerikanern zuhilfe kam – berechtigterweise. Nachdem französische Schiedsrichterin Stephanie Frappart ein Foulspiel von Stefanie van der Gragt nicht geahndet hatte, wirkte der Videoassistent zurecht auf die Unparteiische ein. Rapinoe ließ sich die Chance vom Elfmeterpunkt aus nicht entgehen. Rose Lavelle brachte die Amerikanerinnen dann mit dem 2:0 endgültig auf Titelkurs.