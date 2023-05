WDR-Intendant Tom Buhrow hat die Linie der öffentlich-rechtlichen Sender in den Verhandlungen um die TV-Rechte an der Frauenfußball-WM verteidigt und FIFA-Präsident Gianni Infantino deutlich kritisiert. „Leider kann man im Augenblick gar nicht richtig von Verhandlungen im eigentlichen Sinne sprechen“, sagte Buhrow in der ARD. „Herr Infantino trompetet in der Öffentlichkeit herum und versucht, moralischen Druck auf uns auszuüben. So nicht. Man kann sich an einen Tisch setzen und die Sache besprechen, nicht in der Öffentlichkeit.“

Derzeit ist immer noch unklar, wer das Turnier vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland im Fernsehen übertragen wird. Nach F.A.Z.-Informationen haben die öffentlich-rechtlichen TV-Anstalten fünf Millionen Euro für die Übertragungsrechte an der Endrunde mit erstmals 32 Teams geboten. Auch der „Kicker“ hatte über diese Summe berichtet. Die FIFA verlangt aber offenbar das Doppelte. Knapp zwei Monate vor dem ersten Spiel zeichnet sich keine Lösung ab. Die Zeit drängt. Denn für die komplizierten Planungen der Sender blieben nun nur noch wenige Wochen.

Buhrow: „Nicht erpressen lassen“

Infantino begründet die Forderung mit einer deutlich besseren Förderung des Frauenfußballs, so werden unter anderem die Prämien steigen. „Die Angebote der Sender, besonders aus den fünf großen europäischen Ländern, sind immer noch sehr enttäuschend und einfach nicht akzeptabel“, hatte Infantino Anfang Mai geäußert. Buhrow sagte am Freitag: „Wir haben das höchste Gebot abgegeben, das reicht Herrn Infantino nicht.“ Der versuche, moralischen Druck zur fairen Vergütung des Frauenfußballs aufzubauen, erklärte Buhrow. „Erpressen lassen kann man sich nicht.“

In einer bei Twitter vom WDR veröffentlichten Gesprächspasssage äußerte der Intendant zudem: „Wir sind stolz, dass wir dem Fußball, dem Frauenfußball, jahrzehntelang eine Bühne geboten haben, dass wir ihm helfen konnten, ihn mit großzumachen, wir wollen das auch weiterhin tun, aber wir müssen eben auch die Kirche im Dorf lassen.“ Infantino sehe das „offenbar nicht ein“. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky bezeichnete das Angebot zuletzt im Interview mit der F.A.Z. als „marktgerecht“. Ähnlich positioniert sich das ZDF.

Der WDR-Intendant verwies darauf, dass die FIFA wie zuvor die Rechte für die Weltmeisterschaften von Männern und Frauen gemeinsam hätte ausschreiben und dann selbst für die Verteilung der Einnahmen sorgen können. Der Weltverband FIFA hatte im Oktober die Free-TV-Medienrechte der WM für 28 europäische Länder an die Europäische Rundfunkunion (EBU) vergeben, in der staatliche und öffentlich-rechtliche Sender zusammenarbeiten. Sender aus Deutschland waren nicht in dem Paket, ebenso wie Kanäle aus Frankreich, Großbritannien oder Spanien. Dagegen werden die Schweiz und Österreich über den EBU-Vertrag versorgt.

Das Turnier im Sommer ist die erste Frauenfußball-Weltmeisterschaft in der südlichen Hemisphäre und der Asien-Pazifik-Region. Zum ersten Mal treten 32 Teams an. Das deutsche Team bekam Marokko, Kolumbien und Südkorea als Vorrundengegner zugelost. Nach dem Zuschauererfolg der Frauenfußball-Europameisterschaft im Sommer 2022 war auch das Interesse der deutschen Sender an Übertragungen von Spielen der Bundesliga gestiegen. Ungünstig für den europäischen Markt ist allerdings, dass die Spiele wegen der Zeitverschiebung größtenteils am frühen Morgen oder Vormittag stattfinden.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser drängte am Freitag mit Nachdruck auf eine baldige Lösung. „Ich appelliere noch einmal sehr stark, im Sinne der Menschen, die Teilhabe an diesem wunderbaren Fußballfest haben wollen, eine Übertragung zu gewährleisten“, sagte die SPD-Politikerin am Freitag nach der Sportministerkonferenz in Frankfurt am Main. „Ich möchte bei allen Beteiligten, die gerade darüber beraten und verhandeln, noch einmal dafür werben.“