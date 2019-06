Spielmacherin Marozsan : Das ABC im deutschen Spiel

Thomas Nörenberg wurde laut. „Anhalten, Ball noch mal zurück!“, schrie der Assistenztrainer des deutschen Frauenfußball-Nationalteams in dieser Woche während eines Trainingsspiels in Port-Péan über den Platz. Die Rechtsverteidigerin Kathrin Hendrich hatte einen fast unverzeihlichen Fehler begangen. Sie hatte den offenen Passweg zu Dzsenifer Marozsan übersehen. Nörenberg stellte sich also mitten aufs Spielfeld und zeigte mit einer 360-Grad-Drehung, welche Optionen der Ball zu der 27 Jahre alten Marozsan eröffnet hätte. Die technisch beschlagene Spielmacherin wäre in der Lage gewesen, das Spiel zu verlagern oder auch den Weg zum Tor zu suchen.

Die Szene unterstrich die Bedeutung, die Marozsan in den Plänen des deutschen Teams bei der am Samstag mit dem ersten Vorrundenspiel gegen China im französischen Rennes (15 Uhr/ARD und DAZN und im FAZ.NET-Liveticker) beginnenden Weltmeisterschaft einnimmt. Sie ist die unumstrittene Schaltzentrale. „Ich mag es, wenn ich sehr viele Ballkontakte habe, das brauche ich für mein Spiel“, sagt Marozsan. „Toll, dass die Bundestrainerin das genauso sieht.“ Tatsächlich betont auch Martina Voss-Tecklenburg die zentrale Bedeutung ihrer besten Spielerin. „Ich bete zu Gott, dass Dzseni ihre Topform über die ganze WM behält“, sagte Voss-Tecklenburg zuletzt im Trainingslager in Grassau. Entsprechend hat Voss-Tecklenburg vom ersten Tag ihrer Dienstzeit beim DFB im vergangenen Dezember an ihr Team darauf ausgerichtet, das Spiel rund um ihre einzige Weltklasse-Feldspielerin kompakt zu gestalten.

Möglichst viele Feldspielerinnen sollen sich im Offensivspiel entweder nahe zu Marozsan begeben, um ihr Anspielstationen zu eröffnen für spielbeschleunigende Kurzpässe oder eben Laufwege absolvieren, die den Pass in die Tiefe ermöglichen. „Alle Bälle zu Marozsan“ könnte das vereinfachte Prinzip des deutschen Teams lauten. „Wir versuchen ihr viel Einfluss zu geben, weil sie auch immer angespielt werden möchte, den letzten Pass spielen will und torgefährlich ist. Sie ist eine unserer Unterschiedsspielerinnen, deshalb wäre es nicht schlau, ihre Stärken nicht zu nutzen.“

Der vermeintlich eindimensionale Ansatz begründet sich durch die Weltklasseleistungen, die sie in den vergangenen Jahren vor allem im Trikot des französischen Serienmeisters und Serien-Champions-League-Siegers Olympique Lyon gezeigt hat, wo Marozsan nach ihrem Abschied aus Frankfurt zu einer der besten Spielerinnen des Planeten gereift ist. In allen drei Spielzeiten wurde sie im WM-Gastgeberland in der Ligue Un zur Saisonbesten gekürt. „Ich spüre durch diese Ehrungen enorme Anerkennung, ich werde auf der Straße mehr angesprochen als in Deutschland. Frankreich ist ein Stück Heimat geworden“, sagt sie.

Wegen Marozsans Entwicklung wirkt die Idee, das Spiel auf sie auszurichten, nur auf den ersten Blick durchschaubar. Tatsächlich bringt gerade diese Fokussierung Flexibilität. Nachdem der isländische Nationaltrainer Freyr Alexandersson nach dem 3:2-Sieg gegen Deutschland zu Beginn der WM-Qualifikation vor anderthalb Jahren, der das Ende der Ära von Steffi Jones als Bundestrainerin einleitete, noch schonungslos konstatierte, dass Deutschland nur einen sehr leicht zu durchschauenden „Plan A“ im Spielaufbau habe, wissen die Spielerinnen nun um Alternativen. „Es ist wirklich so, dass wir lange nur einen Weg hatten. Mittlerweile haben wir einen Plan B und auch einen Plan C aufgezeigt bekommen“, sagte Sara Doorsoun. Die Flexibilität erzeugt vor allem Marozsan durch ihre große Freiheit für Positionswechsel und ihr Geschick, sich Bewacherinnen zu entziehen. Ihr Selbstverständnis in dieser verantwortungsvollen Rolle ist dabei erstaunlich, wenn man in Betracht zieht, dass ihre WM-Teilnahme und womöglich auch ihre sportliche Zukunft vor einem Dreivierteljahr in großer Gefahr waren.

Die in Budapest als Tochter eines später zum 1. FC Saarbrücken gewechselten und nach Deutschland ausgewanderten ungarischen Nationalspielers geborene Marozsan hatte eine Lungenembolie erlitten. Ihr Leben war in Gefahr, weil die Erkrankung nicht sofort erkannt worden war. Auslöser war die Einnahme der Pille, die Leistungssportlerinnen vor allem auch deshalb einnehmen, um die negativen Folgen ihrer Periode just an Tagen eines wichtigen Wettbewerbs zu unterdrücken. Eine Nebenwirkung ist die erhöhte Thrombosegefahr. Deshalb trägt Marozsan mittlerweile bei jeder etwas längeren Reise eine Kompressionshose. Und die Pille nimmt sie auch nicht mehr. „Dann würde ich mein Leben gefährden“, sagt sie.

Die Offenheit, mit der Marozsan schon im November nach ihrer Genesung über ihre Krankheit sprach, ist ein Hinweis auf ihre Persönlichkeitsentwicklung. Zudem scheint sie sich tatsächlich von einer Last befreit zu haben, als sie zu Jahresbeginn aus freien Stücken die Kapitänsbinde an Alexandra Popp weitergereicht hat. „Ich war mir sicher, dass Alex mit ihrem besonders engen Verhältnis zu Martina Voss-Tecklenburg die Richtige ist“, sagt Marozsan. Derart befreit, könnte nun der Sommer ihres Lebens kommen: Nachdem sie im Mai in Budapest den „unvergesslichen Moment“ erleben durfte, vor ihrer gesamten Verwandtschaft das Finale der Champions League gegen Barcelona zu gewinnen, könnte sie nun in ihrer Wahlheimat Lyon in der Finalwoche der WM Halbfinale und Finale bestreiten. „Natürlich wäre das für mich etwas ganz Besonderes. Wir wissen aber, dass es ein weiter Weg wird.“ Der Weg führt wie nahezu jeder Passweg im deutschen Spiel über Marozsan.