Spaniens Verbandschef Luis Rubiales hat für seinen Kuss auf den Mund von Fußballspielerin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung nach dem WM-Finale in Sydney heftige Kritik in seiner Heimat kassiert. Man solle nicht davon ausgehen, dass Küssen ohne Zustimmung etwas sei, das einfach so passiere, schrieb Spaniens Gleichstellungsministerin Irene Montero auf X, vormals Twitter. „Das ist eine Form der sexuellen Gewalt, die wir Frauen täglich erleiden und die bisher unsichtbar war und die wir nicht normalisieren dürfen“, erklärte die 35 Jahre alte Politikerin. Dies sei eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft. „Die Zustimmung steht im Mittelpunkt. Nur ein Ja ist ein Ja“, stellte die Ministerin klar.

Auch die spanische Ministerin für soziale Rechte, Ione Belarra, schrieb dazu auf X: „Wir alle denken: Wenn sie das vor den Augen ganz Spaniens tun, was werden sie dann nicht auch im Privaten tun? Sexuelle Gewalt gegen Frauen muss ein Ende haben.“

Rubiales: „Geste der gegenseitigen Zuneigung“

Rubiales hatte nach dem Titelgewinn die spanischen Spielerinnen durch den 1:0-Sieg am Sonntag gegen England geherzt und umarmt. Auf Videos in den sozialen Netzwerken war zu sehen, wie der 45 Jahre alte Hermoso bei dieser Gelegenheit nach einer Umarmung und einem Kuss auf die Wange auch auf den Mund küsst.

„Das hat mir nicht gefallen“, sagte die 33 Jahre alte Offensivspielerin in einem Instagram-Livestream angesprochen auf die Szene. Später meinte die 33-Jährige dann aber, es habe sich um eine „natürliche Geste der Zuneigung und Dankbarkeit“ gehandelt. „Es war eine völlig spontane gegenseitige Geste aufgrund der immensen Freude, die der Gewinn einer Weltmeisterschaft mit sich bringt“, wurde Hermoso in einer Stellungnahme zitiert, welche an einige Medien vom spanischen Verband übermittelt wurde und die unter anderem die Nachrichtenagenturen AFP und Europa Press veröffentlichten: „Der Präsident und ich haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander, sein Verhalten uns gegenüber war hervorragend. Die Geste dürfe „nicht so sehr überbewertet werden“.

Bei Radio Marca reagierte Rubiales ungehalten auf Kritik an seiner Aktion. „Der Kuss mit Jenni? Idioten gibt es überall. Wenn zwei Menschen miteinander eine unwichtige Geste der gegenseitigen Zuneigung teilen, darf man dem Mist, der da gesagt wird, keine Beachtung schenken“, sagte er auf dem Weg zum Flughafen in Sydney. Die Tageszeitung El Pais kommentierte: „Wir schreiben das Jahr 2023, diese Gesten sind nicht zu rechtfertigen“. Ein solcher Kuss auf den Mund sei „eine Aggression“.

Spaniens Titelgewinn in Australien und Neuseeland wurde von der Kontroverse über das Verhältnis des Verbandes und von Trainer Jorge Vilda zu den Spielerinnen überlagert. 15 Akteurinnen hatten im vergangenen Herbst gegen Vildas Führungsstil protestiert, doch mehrere lenkten ein, drei von ihnen waren beim WM-Triumph von Sydney dabei. Rubiales war ein entschiedener Befürworter Vildas.

Die frühere deutsche Nationalspielerin Tabea Kemme rief das spanische Team nach dem WM-Triumph in ihrer Kolumne bei t-online.de zum „kollektiven Rücktritt“ auf: „Ich wünsche mir, dass die Menschen, die für den psychischen Machtmissbrauch im spanischen Verband verantwortlich sind, aus dem System genommen und sanktioniert werden.“

Wiegman fordert mehr Trainerinnen

Derweil forderte Sarina Wiegman nach der Endspiel-Niederlage ihres englischen Teams mehr Trainerinnen im Fußball. „Ich denke, wir brauchen mehr weibliche Trainer. Das Gleichgewicht muss besser werden“, sagte die 53-jährige Niederländerin bei der Pressekonferenz nach dem 0:1 gegen Spanien. „Es geht nicht darum, dass Männer nicht willkommen sind, denn ich denke, es gibt viele Männer im Frauenfußball, die großartige Arbeit leisten und schon lange dabei sind. Aber es wäre schön, wenn die Balance besser wäre. Daran müssen wir arbeiten, um es besser zu machen.“

Die Dachverbände UEFA und FIFA würden dies tun, aber auch die Nationalverbände müssten den Frauen Chancen geben. Nur zwölf von 32 Teams waren mit einer Frau auf dem Cheftrainerposten zur WM angereist. Wiegman kam am weitesten, während zum Beispiel Martina Voss-Tecklenburg mit der deutschen Auswahl schon nach der Vorrunde ausschied. Wiegman war mit den Niederlanden (2017) und mit England (2022) Europameister, verpasste aber wie schon mit dem Oranje-Team im Finale 2019 gegen die USA (0:2) den WM-Titel.

Sie hoffe, so Wiegman, dass jeder nun sehe, dass Frauen inspiriert seien und denken: „Okay, jetzt werde ich Trainerin oder ich werde etwas im Frauenfußball machen.“ Gleichzeitig hoffe sie auch, dass nach diesem Turnier mehr Kinder Fußball spielen würden.