Frau Kleinherne, Sie spielen Fußball, studieren und sind in der Bundeswehr – wie vereinen Sie all diese Dinge?

Ich bekomme es eigentlich ganz gut unter einen Hut, weil ich meine Prioritäten selbst setzen kann. Ich habe direkt nach meinem Abi mit dem Fernstudium angefangen. Mir war es wichtig, neben dem Fußball ein zweites Standbein aufzubauen. Das habe ich einerseits durch die Bundeswehr, aber andererseits auch durchs Fernstudium. Ich kann meine Prüfungen selbst terminieren und individuell gestalten; wann will ich mal mehr für die Uni machen, wann mal weniger. Es ist mir wichtig, dass der Fußball nie darunter leidet – egal was ich mache. Der Fußball ist und bleibt erstmal meine Nummer eins, meine aktuelle Priorität. Drumherum baue ich mir ein Leben auf, das mich finanziell absichert und im Kopf auch mal was anderes als 24/7 Fußball ist. Die Bundeswehr ist in erster Linie eine finanzielle Absicherung. Die Verantwortlichen haben uns in den Zeiten, in denen es noch nicht selbstverständlich war, vom Frauenfußball leben zu können, finanziell gefördert und uns für die Zeit nach der Karriere schon Türen geöffnet. Die Grundausbildung, die wir dort gemacht haben, war auf uns Sportlerinnen abgestimmt. Das heißt, es waren „nur“ vier Wochen, sonst geht eine Grundausbildung drei Monate. Ich habe zu der Zeit, in der ich die Ausbildung gemacht habe, rein sportlich nichts verpasst bei der Eintracht. Es hat genau in meine Sommerpause und in meinen individuellen Plan gepasst.