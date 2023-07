Sara Doorsoun im Interview : „Lebt ihr eigentlich hinter dem Mond?“

„Wir wollen nicht in Schönheit sterben“: Sara Doorsoun weiß, wie man Spiele gewinnt – in der Nationalelf und mit Eintracht Frankfurt. Bild: dpa

Frau Doorsoun, gibt es Aspekte, die sich der Männerfußball vom Frauenfußball abschauen könnte. Und umgekehrt?

Wir machen das Gleiche, die Regeln sind die identischen. Deswegen kann ich nicht sagen, dass wir etwas auf dem Platz verändern sollten. Sondern man kann sich eher außerhalb davon voneinander etwas abschauen. Jede Spielerin kann so sein, wie sie sein möchte. Egal welche gesellschaftliche Themen es betrifft, im Frauenfußball werden Toleranz und Akzeptanz gelebt. Der Männerfußball ist da oftmals bei einigen Dingen vorsich­tiger. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass die Diskussion über die One-Love-Binde in Qatar nicht zu so einem riesigem Thema geworden wäre. Und es ist schade, dass wir nicht wie sonst die Regenbogenbinde tragen können. Aber mit der von Alexandra Popp gewählten FIFA-Binde setzen wir über das ganze Turnier ein Zeichen gegen die Gewalt an Frauen.