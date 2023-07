Das Turnier hat gerade erst begonnen, vor wenigen Tagen. Und doch haben sich schon lang gehegte Wünsche erfüllt. Melanie Leupolz kam die Situation in den Katakomben des Rectangular Stadiums von Melbourne so traumhaft vor, dass sie sich erstmal habe kneifen müssen, wie sie den Reportern erzählte, dass dieses Erlebnis nicht nur eine schöne Illusion sei.

Marc Heinrich Sportredakteur. Folgen Ich folge



Leupolz, 29 Jahre alt, stand in der Startformation des deutschen Teams, das den ersten WM-Auftritt 6:0 gegen Marokko gewann. An diesem Sonntag, wenn es gegen Kolumbien geht (11.30 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Frauenfußball-WM und in der ARD), kann sie ebenfalls an dabei sein, sofern Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg das Risiko zu groß erscheint, die zuletzt von einer Muskelverletzung im Oberschenkel gehandicapte Lena Oberdorf von Beginn an auf ihrem angestammten Position im defensiven Mittelfeld einzusetzen.