Sie sind als Spielerin viermal Europameisterin geworden, Weltmeisterin aber nie, was auch daran lag, dass die FIFA erst 1991 entschied, in China endlich das erste WM-Turnier zu veranstalten. Für das DFB-Team war seinerzeit im Halbfinale Schluss. Mit welchen Erinnerungen denken Sie an die Anfänge dieses Wettbewerbs zurück?

Tatsächlich war es ein großartiges Halbfinale gegen die USA, sie waren ein toller Gegner und uns wirklich überlegen. Auch physisch. Das war ein richtiges Aha-Erlebnis, denn man merkt ja schnell als Spielerin, ob man eine Chance aufs Gewinnen hat, und das war da nicht der Fall. Gegen Schweden, beim Spiel um Platz drei war dann komplett die Luft raus, und ich bin noch böse auf die Schulter gefallen. Das war im wahrsten Sinne des Wortes eine Heimreise unter Schmerzen. Die WM an und für sich war unglaublich anstrengend. Ich hatte bis dahin noch niemals zuvor so einen Muskelkater, weil wir jeden zweiten oder dritten Tag gespielt haben, gar nicht richtig darauf vorbereitet waren und trotzdem alles gegeben haben. Diese WM war ein Meilenstein in der Entwicklung des Frauenfußballs und ein logischer Schritt, nachdem es eine EM bereits gab. Einmal sind wir zu einem Training gefahren, bei dem uns 6000 Chinesen angefeuert haben. Sie wussten wohl nicht so richtig, warum sie da waren, wir wussten es auch nicht. Aber es war schön.