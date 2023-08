Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat einen Rücktritt ausgeschlossen. „Ich bin noch nie weggelaufen, wenn es schwierig wird“, sagte die 55-Jährige am Samstagvormittag auf der abschließenden Pressekonferenz des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Wyong. Sie werde „hartnäckig und stark bleiben“.

Zugleich äußerte sie den „festen Willen, mit allen Beteiligten die nächsten Schritte im deutschen Fußball“ gehen zu wollen. DFB-Präsident Bernd Neuendorf hatte ihr zuvor ungeachtet des frühen Ausscheidens bei den Weltmeisterschaften sein Vertrauen ausgesprochen. Am Nachmittag starteten in Australien die ersten Maschinen, die das Team in kleinen Gruppen von Sydney aus in die Heimat fliegen sollten.

Am Donnerstag war für die DFB-Auswahl bei der Weltmeisterschaft, die am Samstag mit den Achtelfinalspielen weitergeht, nach der Vorrunde bereits Schluss. In den kommenden „zwei bis drei“ Wochen, so kündigte es Joti Chatzialexiou, der Sportliche Leiter Nationalmannschaften, werde am DFB-Campus in Frankfurt eine „umfangreiche Analyse“ der Ereignisse und Ergebnisse stattfinden. Er sagte, dass es nötig sei, „ein paar Tage runterzukommen“ und dann mit der Suche nach Fehlern zu beginnen, „damit wir sie in Zukunft vermeiden“.

Gründe sollen aufgearbeitet werden

Martina Voss-Tecklenburg bezeichnete das enttäuschende Abschneiden als „harte Erfahrung, doch nur die bringen dich im Spiel und Leben weiter“. Ein 1:1 in der letzten Gruppenpartie reichte nicht zum Weiterkommen, weil Kolumbien und Marokko jeweils sechs Punkte erzielten und damit zwei mehr als die Deutschen, die sich eigentlich vorgenommen hatten, um den Titel mitzuspielen. Die Bundestrainerin verteidigte das ambitionierte Ziel. Es wäre „nicht glaubwürdig“ gewesen, als Zweiter der Europameisterschaft weniger erreichen zu wollen.

Die Gründe für das Scheitern seien vielschichtig. Sie würden nun aufgearbeitet. Ein „Weiter so“ habe es unter ihrer Führung noch nie gegeben, auch nicht nach dem EM-Erfolgen im Vorjahr in England. „Alle haben hier 24 Stunden gearbeitet und alles versucht“, sagte sie, „es hat an Details gelegen.“ Dazu gehörten unter anderem die eindimensionalen Offensivbemühungen, die nahezu vollständig auf Stürmerin Alexandra Popp zugeschnitten waren; die Kapitänin erzielte vier Tore.

Zu Vorwürfen, die in der Samstagsausgabe der „Bild“-Zeitung formuliert worden waren und von Rissen zwischen ihr und dem Team handelten, nahm Martina Voss-Tecklenburg ausgiebig Stellung. Unter anderem, so hieß es in dem Bericht, hätten sich Spielerinnen über eine mangelnde Kommunikation und die Wahl des Quartiers in der australischen Provinz beklagt. Martina Voss-Tecklenburg konterte die anonym zitierten Vorwürfe.

Sie berichtete, dass sie und ihr Betreuerstab sich „wie in den vergangenen Jahren“ stets ausgiebig mit den Spielerinnen ausgetauscht hätten: „Wir sprechen viel miteinander.“ Es gebe ein hohes Maß an Selbstkritik. Sie habe „vollstes Vertrauen“ in die Spielerinnen und der Umgangston sei ein „offener“. Ihr Vertrauen beruhe auf Gegenseitigkeit, die Spielerinnen zeichne aus, dass sie „Ehrlichkeit“ wertschätzen und sie habe das, was laut des „Bild“-Berichts zu Missstimmungen führte, „nicht so erlebt“.

Chatzialexiou stärkte ihr den Rücken. Er habe sich mit dem Spielerrat „zusammengesetzt“ und ihm sei aus diesem Kreis nichts dergleichen übermittelt worden. Er werde sich in Deutschland nun mit mehreren Spielerinnen zusammensetzen. Es gehe nicht „um die Suche nach Ausreden, sondern um die Suche nach Gründen“ für das historisch schlechte Abschneiden. Erstmals in der WM-Historie verpassten die deutschen Frauen, die zweimal Weltmeister waren (2003 und 2007), den Einzug in die K.o.-Phase.

Die Entscheidung, in Wyong, rund 100 Kilometer außerhalb Sydneys ein Basis-Lager für das Turnier aufzuschlagen, verteidigten sowohl die Bundestrainerin als auch Chatzialexiou. „Ich stehe weiter dazu“, sagte Martina Voss-Tecklenburg, die das Hotel im Frühling zweimal persönlich inspiziert hatte. Sie hätten „akribisch abgewogen, zwischen Vor- und Nachteilen“.

Bei einem Hotel in einer Großstadt seien die Wege zu Trainingsplätzen weiter gewesen und die Schlafqualität hätte unter dem Umgebungslärm leiden können. „Die optimale Lösung gab es nicht“, sagte Martina Voss-Tecklenburg, die sich bereit zeigte, im Nachgang Defizite der Bleibe genauer unter die Lupe zu nehmen, „diese Fragen nehmen wir auf“.

Chatzialexiou sagte, dass das Quartier „gemeinschaftlich“ ausgewählt worden sei und daran auch der Mannschaftsrat beteiligt war. „In einem 23er-Kader kann man es schwer allen recht machen“, sagte er. In den vergangenen Wochen hatten sich Spielerinnen unter anderem unzufrieden über den Standard wie die Lage des Hotels geäußert, so fiel unter anderem der Begriff „Einöde“.

Chatzialexiou räumte ein, dass der kleine Ort den Nachteil gehabt habe, dass es an „Cafés und Eisdielen“ gemangelt habe, um in seiner Freizeit rauszukommen. Doch in erster Linie, das wurde in seinen Stellungnahme auch deutlich, war das DFB-Team in Australien, um Fußball zu spielen und nicht Sightseeing zu betreiben. Mit beidem ist es seit Samstag endgültig vorbei.