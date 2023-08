Es kündigt sich Hilfe für die deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft der Frauen an: Marina Hegering ist nach Wochen der Rehabilitation und des Einzeltrainings nun wieder so fit, dass eine Nominierung für die Startformation für sie infrage kommt. Die Wolfsburger Abwehrexpertin verkörpert wie kaum eine andere in der von Verletzungen geplagten Auswahl von Martina Voss-Tecklenburg ein körperliches Element, dass sie für die Organisation der Defensive und Aufpasser-Tätigkeiten rund um den eigenen Strafraum prädestiniert. Ein Element, das die Deutschen an diesem Donnerstag (12.00 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM der Frauen und im ZDF) gegen Südkorea benötigen, um bei der Weltmeisterschaft der Frauen nicht vorzeitig auszuscheiden.

Im April ist Hegering 33 Jahre alt geworden. Damit liegt die Annahme nahe, sie sei eine der erfahrensten Spielerinnen im Kader. Doch dem ist nicht so. Ihre Karriere verlief alles andere als planmäßig. Verletzungen machten ihr das Leben schwer. Nur zu Anfang, als sie schon als Teenager beim FCR Duisburg in der Bundesliga spielte, fügten sich die Dinge reibungslos: Den Siegen im UEFA-Cup und DFB-Pokal mit dem Klub schloss sich die Auszeichnung mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold an, mit der der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die hoffnungsvollsten Talente eines Jahrgangs auszeichnet. Ihre Trainerin war damals Martina Voss-Tecklenburg, beide verbindet bis heute eine große Vertrauensbasis.

Ein Jahr später folgte für die gebürtige Westfälin der Weltmeistertitel mit der U 20. Doch das Glück währte nur kurz. Wegen komplizierter Fersenbeschwerden konsultierte Marina Hegering viele Mediziner, doch wirklich Besserung brachten ihr weder orthopädische Eingriffe noch monatelange Ruhepausen. Über fast sechs Jahre zog sich ihre Leidensgeschichte. Jeder Schritt schmerzte, und sie orientierte sich beruflich bereits um: Sie begann ein Sportstudium, wechselte 2017 von Bayer Leverkusen zur SGS Essen und ließ sich, mit Unterstützung des Vereins, zur Kauffrau in einer Baufirma ausbilden.

Fußball, so dachte sie, könne sie nur noch minutenweise auf hohem Niveau spielen. Halt fand sie bei ihrer Familie und ihren Freunden. Gleichwohl „müsste ich lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte da nicht dran gedacht aufzuhören“. Doch ihr Ehrgeiz, wieder richtig gesund zu werden, riss nie ab, sodass sie entgegen allen Wahrscheinlichkeiten in der Saison vor der WM 2019 in Frankreich einen letzten Comeback-Versuch startete, der so erfolgreich verlief, dass Martina Voss-Tecklenburg sie für die Nationalelf nominierte – in der sie mit 29 Jahren dann ihr Debüt gab.

Auch bei der EM im vorigen Jahr in England trug Marina Hegering mit ihrem Geschick in Zweikämpfen, ihrer Physis und dem guten Auge für freie Räume im Spielaufbau viel zum guten Abschneiden bei. Aus Respekt vor ihrer Einsatzbereitschaft und Entschlossenheit nennen die Kolleginnen sie ehrfurchtsvoll „Maschina“. Marina Hegering bezeichnet ihren Spielstil als „sehr robust“. Umso ungünstiger für die Deutschen, dass sie sich ausgerechnet beim letzten Testspiel vor der WM gegen Sambia wieder an der Ferse verletzte, sodass sie gegen Marokko (6:0) und Kolumbien (1:2) passen musste.

Nun aber sei sie „komplett einsatzfähig“, kündigte Ko-Trainerin Britta Carlson an. Auch Martina Voss-Tecklenburg ist erleichtert: „Das bedeute ganz viel, dass Marina wieder so auf dem Trainingsplatz steht, dass sie komplett ihre Leistung bringen kann. Das ist dann natürlich ein Mehrwert für jede Mannschaft. Von daher sind wir froh, dass Marina jetzt absolut spielfähig ist“, sagte die Bundestrainerin am Mittwoch.

Marina Hegering sagt über sich selbst, dass sie „nicht immer nur Dinge mache“, die typischerweise von Innenverteidigerinnen erwartet würden. Sie interpretiert ihre Rolle modern. So wagt sie sich, wenn die Gelegenheit günstig ist, selbst über die Mittellinie vor und weiß aus ihrer früheren Verwendung als Mittelfeldspielerin, wie sie Pässe dann ansetzen muss, um den Offensivleuten passende Vorlagen zu liefern. Auch das wäre ein willkommener Beitrag zum Spiel der Deutschen, das offensichtlich neue Impulse benötigt.