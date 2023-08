In der Stunde eines solchen Triumphs sollte Spanien eigentlich schwärmen. Über den großartigen Fußball seiner Frauenauswahl, die England im Endspiel der WM in Sydney so eindrucksvoll dominiert hat. Über das so phantastisch herausgespielte 1:0, mit einem ansatzlosen Seitenwechsel über das halbe Spielfeld durch Tere Abelleira. Oder auch über die Einschaltquoten im öffentlichen Fernsehen von mehr als 60 Prozent.

Stattdessen gibt es jetzt eine Debatte über den Verbandsvorsitzenden Luis Rubiales und sein Verhalten gegenüber Frauen, Rücktrittsforderungen stehen im Raum – und das völlig zu Recht.

Rubiales und der Umgang mit Frauen

Bei der Siegerehrung umarmte er Jennifer Hermoso, die zuvor noch einen Elfmeter verschossen hatte, leidenschaftlich, nahm dann mit beiden Händen ihren Kopf und drückte ihr einen festen Kuss auf den Mund. Die Bilder verbreiteten sich über die Sozialen Medien in Windeseile. Kurz darauf gab es Aufnahmen von Rubiales, die ihn zeigen, wie er sich während des Jubels auf der Ehrentribüne – neben ihm standen Königin Letizia und Prinzessin Sofía – kräftig in den Schritt fasst. Und dann ist er in der Kabine zu sehen, wie er den Siegerinnen zur Belohnung eine Urlaubsreise nach Ibiza verspricht, wo er und Jennifer Hermoso heiraten würden – was wohl witzig sein sollte.

Das war es allerdings nicht. Rubiales mag privat ein kumpelhafter Typ sein, der mit unangenehmen Manieren nervt, dem man aber auch verzeiht. Aber er hat vergessen, dass er Vorsitzender eines Verbands mit einer hierarchischen Struktur ist. Es war, als würde ein Firmenchef seine Mitarbeiterin ungefragt auf den Mund küssen – auch wenn die Betroffene später sagte, es habe ihr zwar nicht gefallen, sie wolle daraus aber keine große Nummer machen. Spaniens Gleichstellungsministerin Irene Montero nannte es eine „Form der sexuellen Gewalt.“

Sportminister Miquel Iceta erinnerte Rubiales zudem daran, dass er als Verbandsvorsitzender Vorbildcharakter genießt. Zum Beispiel im Umgang mit Frauen. In dieser Frage ist Spanien lange Vorreiter, die Gesellschaft ist enorm sensibilisiert für das Thema Gleichstellung, das in der Öffentlichkeit intensiv diskutiert wird. Ausländische Politikerinnen reisen nach Madrid, um aus dieser Entwicklung zu lernen.

Manche sehen im von vielen Männern durchaus geteilten Feminismus in Spanien sogar einen Grund für den WM-Erfolg der Fußballspielerinnen. Eine aktive Gleichstellungspolitik und mehr Chancengleichheit führten zu wirtschaftlicher Unabhängigkeit der Frauen, die dadurch wiederum mehr Zeit für die Entwicklung ihrer sportlichen Talente hätten, schrieben drei Sport- und Wirtschaftswissenschaftler dieser Tage in der Tageszeitung El País.

Doch während fast die Hälfte der Abgeordneten im Parlament und der Kabinettsmitglieder Frauen sind, findet sich in Rubiales‘ Vorstandsgremium beim Fußballverband unter neun Vizevorsitzenden lediglich eine einzige Frau. Zum Vorfall nach dem WM-Finale sagte Rubiales in einer Radiosendung, es sei doch nur ein harmloser Kuss zwischen zwei Freunden gewesen. Man solle sich auf das Positive konzentrieren. Die Kritiker seien Idioten.

Mit seinem Verhalten und der mangelnden Einsicht entfernt sich Rubiales meilenweit von einer gesellschaftlichen Mehrheit, die eine solche Dominanz von Männern über Frauen längst ablehnt. Spaniens Frauen und Spaniens Fußball haben einen solchen Vorsitzenden nicht verdient.