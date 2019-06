Schon das Quartier des deutschen Nationalteams bei der Fußball-WM der Frauen in Frankreich deutet an, dass das zweite Spiel gegen Spanien am Mittwoch (18.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Frauenfußball-WM, im ZDF und bei DAZN) nur eine Zwischenstation sein soll. Das Team wohnt in Lille in einem Mittelklassehotel direkt an der Autobahn, die Idylle wie in den Tagen vor dem Auftaktspiel in Rennes war gestern, Gewerbegebiet-Tristesse ist angesagt. Nach dem zweiten Vorrundenspiel am Mittwoch gegen Spanien im 50 Kilometer entfernten Stade du Hainaut in Valenciennes wollen die deutschen Frauen möglichst schnell Kurs nehmen in Richtung Montpellier, wo am kommenden Montag das letzte Vorrundenspiel gegen Südafrika ansteht.

Für die richtige Richtung auf dem Spielfeld könnte derweil die jüngste Spielerin im Kader sorgen: Lena Oberdorf überzeugte im ersten Einsatz beim mühsamen 1:0-Sieg über China – bei dem die zweitjüngste Deutsche, Giulia Gwinn, den Siegtreffer erzielt hatte – nach ihrer Einwechslung zur Pause derart mit ihrer Ruhe am Ball und körperlicher Durchsetzungsfähigkeit, dass die bei 17 Jahren und fünf Monaten jüngste WM-Spielerin in der Geschichte des deutschen Fußballs nun womöglich schon reif ist für höchste Aufgaben. „Es sprach für Lena, unsere Jüngste, dass sie uns mit physischer Präsenz Stabilität gegeben hat“, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Es ist deshalb durchaus denkbar, dass Oberdorf nun gegen Spanien gleich in die Startelf aufrückt.