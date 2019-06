Elfmeterschießen im Fußball : Groteske Torwart-Regel bei Frauen-WM wird geändert

Die Fußball-Regelhüter vom International Football Association Board (Ifab) haben die groteske Regelauslegung bei der Weltmeisterschaft der Frauen vor Beginn des Achtelfinales verändert und damit auf die herbe Kritik von Spielern, Trainern und Fans reagiert. Bisher musste jede Torhüterin, die einen Ball beim Strafstoß gehalten hatte und dabei vor der Ausführung nicht mehr mit mindestens einem Fuß die Linie berührte, mit einer Gelben Karte verwarnt werden. Durch die Hilfe des Videoassistenten wurden die Schiedsrichterinnen praktisch bei jedem abwehrten Ball auf den Regelverstoß aufmerksam gemacht.

Nun teilt der Ifab mit, dass die Regelung auf Antrag des Weltverbandes Fifa ab sofort für alle Elfmeterschießen bei der WM ausgesetzt wird. Denn die Auslegung hätte zur Folge gehabt, dass wohl viele Schlussfrauen beim zweiten Regelverstoß mit einer Gelb-Roten Karte ausgeschlossen worden wären. Als Begründung nannte das Ifab, dass die Kontrolle durch den Video-Schiedsrichter, entsprechende Vergehen zu erkennen, als Abschreckung ausreiche. Man wolle vermeiden, dass eine Torhüterin möglicherweise durch eine zweite Gelbe Karte während eines Elfmeterschießens des Feldes verwiesen werde und dann den Regel entsprechend eine Feldspielerin im Tor stehen müsse.

Der Ifab stellte aber klar, dass für Strafstöße in regulärer Spielzeit weiter gelte, dass die Torhüterinnen verwarnt werden, wenn sie sich zu früh von der Linie bewegen und den Ball halten. Der Elfmeter wird dann wiederholt. In der Gruppenphase waren mehrere Torhüterinnen für ein entsprechendes Vergehen verwarnt worden, unter anderem die schottische Torfrau, nachdem sie einen Elfmeter Argentiniens gehalten hatte in der Nachspielzeit. Sie sah Gelb, die Wiederholung landete im Tor, Schottland schied aus. Seit dem 1. Juni können sich Torhüter mit einem Fuß schon vor dem Schuss von der Torlinie entfernen.

Die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg reagierte erleichtert: „Richtig so, dass sie das machen“, sagte sie am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem Achtelfinale gegen Nigeria am Samstag (17.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Frauenfußball-WM, im ZDF und bei DAZN). Dennoch bleibt sie beim Thema kritisch, schließlich wird nur der Aspekt mit der Verwarnung im Elfmeterschießen geändert. Der Videobeweis indes wird auch dort weiter angewendet, um Regelverstöße zu erkennen. „Ganz ehrlich: Das macht den Fußball noch komplizierter. Wir alle sind gespannt aufs erste Elfmeterschießen. Stehen dann alle auf dem Platz rum, wenn minutenlang jeder gehaltene Elfmeter angeschaut wird?“, sagte sie. „Wenn das so weitergeht, dann können wir demnächst Torhüter beide Beine zusammenbinden, damit sie sich gar nicht mehr bewegen können.“