England vor WM-Finale : So opfert sich Lucy Bronze für ihr Team auf

Die Situation im englischen Team ist vor dem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft wie gemacht für Lucy Bronze – und ihre besondere Einstellung zum Spiel. Wie macht sie sich so unverzichtbar?

Lucy Bronze war sich ihrer Sache sicher. Es lief die Nachspielzeit im WM-Halbfinale zwischen Australien und England, und die Engländerinnen führten 3:1, nachdem Australien nur wenige Minuten zuvor zwei große Chancen auf den späten Ausgleich vergeudet hatte. Sie standen vor ihrem ersten Einzug ins Endspiel einer Weltmeisterschaft, ein historischer Moment.

Die gerade erst eingewechselte Chloe Kelly bekam die Gelbe Karte, weil sie einen ins Toraus gerollten Ball zurück ins Spielfeld gekickt hatte, um Australien am Weiterspielen zu hindern. Und Bronze? Die ging subtiler vor. Ja, sie ließ sich Zeit bei Einwürfen, und statt einen hastigen Pass zu spielen, stellte sie lieber mal den Fuß auf den Ball, um das Tempo herauszunehmen. Aber in ihrem Gesicht sah man keine Nervosität, sie schrie keine Kommandos über den Platz, sondern lächelte still, weil sie wusste: Das Ding ist durch.