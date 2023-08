Aktualisiert am

Feierte in Deutschland seine bisher größten Erfolge: Südkoreas Nationaltrainer Colin Bell Bild: Reuters

Egal wie das letzte Spiel der Gruppe H zwischen Deutschland und Südkorea bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen an diesem Donnerstag (12.00 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM der Frauen und im ZDF) Uhr enden wird – für Colin Bell wird es so oder so eine emotionale Partie werden. Seit 2019 ist der 61-jährige Engländer Nationaltrainer der Südkoreanerinnen, mit denen er im vergangenen Jahr das Finale der Asienmeisterschaft gegen China knapp verlor (2:3).

Doch seine bisher erfolgreichste Zeit als Coach verbrachte er im Land der kommenden Gegnerinnen. „Das hat mein Leben verändert“, sagt er über seine Jahre in Deutschland. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die Bell einen „Trainerfuchs“ nennt, kenne er „in- und auswendig“. In Leicester in Mittelengland geboren, spielte Bell zunächst für den Premier-League-Meister von 2016. Doch bereits Anfang der 1980er verließ er die Insel, um beim VfL Hamm/Sieg anzuheuern. Seine letzte Station als Spieler war der FSV Mainz 05, dessen Amateure er später trainierte.

Im Fußball der Frauen gewann er 2015 als Trainer des 1. FFC Frankfurt die Champions League. Zwei Jahre lang trainierte er die Hessinnen, deren Kader damals auch Svenja Huth und Kathrin Hendrich angehörten. In Australien sind sie Stammkräfte in Martina Voss-Tecklenburgs Elf, die Bell zu den Turnier-Favoritinnen zählt.

Das Ziel beider Coaches ist das WM-Achtelfinale. Doch für Bell und die Südkoreanerinnen, deren bekannteste Spielerin die 32-jährige Rekordtorschützin So-Yun Ji ist (66 Treffer), verlief die Weltmeisterschaft in Aus­tralien und Neuseeland bisher alles andere als erfolgreich. Die Auftaktpartie gegen Kolumbien verloren sie 0:2, das zweite Match gegen Marokko ebenfalls knapp 0:1. „Wir können es besser“, sagte Bell danach. Gegen Deutschland werde eine „höhere Intensität“ im Spiel seines Teams gefordert. Um die Runde der letzten 16 zu erreichen, muss seine Elf hoch gewinnen und auf Hilfe der Kolumbianerinnen gegen Marokko hoffen.

Mit einem Sieg über die EM-Zweiten würde Südkorea endgültig zum Vorrunden-Schreck der deutschen Teams avancieren. Bei der Weltmeisterschaft der Männer in Russland 2018 besiegten die Asiaten die Auswahl des damaligen Bundestrainers Joachim Löw 2:0 – es war das WM-Aus für den Titelverteidiger.